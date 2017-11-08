新竹好樣！ 經典老店、青創業者玩文創

2017-11-08 16:56

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市文化局今天推出「新竹樣：舊城文創產業發展計畫」，為3間經典老店與3家青創業者打造產業品牌，創造城市文創新亮點！其中，歷史悠久的中藥房鴻安堂藥籤袋的文創包設計，和竹塹餅老店彭成珍及彌月豐谷油飯等，都透過新的設計包裝，再創老店新生命，成為「新竹好樣」。

新竹市長林智堅說，明年將迎接開竹300年，在新竹市這個新舊交錯的城市，有各種新舊文化重疊與交替的產業，透過年輕人的文創設計讓新竹百年老店也有新意，這就是「新竹YOUNG、新竹樣」的精神，市府希望以這個精神與態度，用創新設計與在地產業攜手共創「新竹好樣」。

林智堅說，像中藥老店「鴻安堂」，店內有濃濃的復古味，保留傳統風貌，這次結合長和宮的宮廟詩籤文化，推出「藥籤」設計，透過到廟裡求藥籤，將藥籤袋帶回家，具文創新意，也能延續傳統的文化價值。

另外，彭成珍餅店重新設計店內的竹塹餅、椪餅及柴梳餅、花生糖的包裝，讓包裝也是種新文創；豐谷油飯的包裝也重新設計，讓「回禮回到心坎裏」，還可書寫文字，都是發揮文創巧思之處。

至於青創產業，「敲敲金工」運用飾品盒與教學手冊推廣金工手作體驗，讓城市微旅行內容更加多元、好玩。還有樂團工作室，也透過不同的票券設計，融合新世代的意象，讓年輕人玩樂團也有新創意。

文化局說，這是向文化部爭取補助的經費，透過輔導店家徵選、街區參訪培力、文化地景導覽、在地行動對談、手作體驗課程，協助在地老店及青創業者推動設計開發、行銷推廣，期許打造屬於新竹的「新竹樣」，成果展在文化局一樓展出到15日。

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