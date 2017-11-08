竹市最老！新竹國小120年校慶 週六展出日皇設校詔書

新竹市最老的國小新竹國小，本週六舉行120年校慶。（記者洪美秀攝）

2017-11-08 16:24

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市歷史最悠久的國小新竹國小，11日、本週六將舉行120年校慶，走過雙甲子歲月，校長張淑玲說，學校師生總動員，除有美術展，還有音樂管樂快閃演奏，更參與踩街活動，學校120年前珍藏設校詔書的大保險櫃及重要史實、化石等珍貴文物也會在「奉天室」的校史館展出，歡迎校友回母校同樂。

張淑玲說，新竹國小120年了，是竹市最老的國小，週六校慶活動以「啟程、追夢、飛越120」的意象為主題，學生也在今天進行踩街及音樂快閃表演，要跟市民分享學校校慶的喜悅。

張淑玲說，新竹國小有很多老寶貝，在校史館「奉天室」內，就珍藏著已120年歷史的保險箱，這個百年保險櫃，像現代銀行的保險櫃，有4層厚厚的門，裏面放的就是當年由日本天皇頒發的設校「詔書」，校史館內也珍藏許多珍貴校史文物，像用毛筆書寫的學生優良手冊，歷年校長照片及各種歷史刊物，還有創作「妹妹揹著洋娃娃」的古老風琴和李澤藩的畫作等。

此外，校史館3樓更有日治時代的科學實驗器材，還有清大校長梅貽琦所提的「科學館」匾額，還有學校整地發現的貝類化石等，這些都見證新竹國小的風華與歷史。

而學校百齡樓已確定被指定為市定古蹟，學校會盡全力爭取經費修繕，讓學生在古蹟中上課學習，校內的日本大黑松等樹群更是學校重要資產，學校120年來培育出許多優秀人才，像李遠哲、新光集團吳火獅等人，今年更有日本校友捐贈2000萬元日幣做為校慶經費，都讓學校與有榮焉。

張淑玲說，11日、本週六校慶當天，將進行「秘密花園」圖書館的啟用典禮，將過去傳統的紙本圖書館進化到數位閱讀，更設有AR及VR體驗區，還有一連串的音樂會及藝文展演活動，邀請校友們回母校，與學校同樂。

相關影音

新竹國小走過雙甲子，是新竹市最老的國小。（記者洪美秀攝）

新竹國小校慶將有一連串的慶祝活動。（記者洪美秀攝）

走過雙甲子，新竹國小本週六舉行120年校慶。（記者洪美秀攝）

新竹國小校長張淑玲說，學校師生總動員，除有美術展，還有音樂管樂快閃演奏，更參與踩街活動。（記者洪美秀攝）

新竹國小校慶活動包括校史展及音樂和藝文活動等。（記者洪美秀攝）

新竹國小本週六舉行120年校慶，歡迎校友回母校同樂。（記者洪美秀攝）

新竹國小有很多老寶貝，在校史館「奉天室」內。（記者洪美秀攝）

清大校長梅貽琦所提的「科學館」匾額。（記者洪美秀攝）

新竹國小將展出許多珍貴校史文物。（記者洪美秀攝）

化石等珍貴文物會在「奉天室」的校史館展出。（記者洪美秀攝）

新竹國小校史館珍藏化石等文物。（記者洪美秀攝）

新竹國小珍貴的文物重現，像是古老風琴。（記者洪美秀攝）

新竹國小收藏當年由日本天皇頒發的設校「詔書」。（記者洪美秀攝）

新竹國小有已經120年歷史的保險櫃，是當年日本天皇下詔書設校放置的保險櫃。（記者洪美秀攝）

百年保險櫃，像現代銀行的保險櫃，有4層厚厚的門。（記者洪美秀攝）