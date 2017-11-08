林新醫院首供產婦病房服務 首位寶寶也報到

2017-11-08 15:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市烏日大肚龍井的婦女有福了，烏日林新醫院從11月起，開始提供婦女科病房服務，不但設有產房，而且還在6樓設了50床的產婦床，還有3間VIP房，未來還將設坐月子中心，讓3區的產婦可就近在大醫院生產坐月子，不必跑到市區或者是彰化生產。

烏日大肚龍井一直都沒有大型醫院，去年以婦產科起家、在南屯的林新醫院在烏日設立了林新醫院，並於去年12月試營運，今年的1月15日正式營運，讓烏日大肚龍井總算有一所大型醫院，而烏日林新醫院正爭取成為地區教學醫院。

但由於營運未滿一年，一切都剛開始起步，烏日林新醫院雖設有婦產科，但尚未設有產房及產婦床，因此很多婦女到烏日林新醫院進行產檢後，便到南屯惠中路的林新醫院生產。

11月1日烏日林新醫院設立產房，並在六樓規劃50床產婦床、嬰兒床5床、嬰兒病床3床及加護病床1床，而50床產婦床 有4人房及2人房，還有自費的VIP房，滿足產婦的各項需求。

就在烏日林新醫院提供婦兒科病房服務的第一天，一名27歲蕭姓產婦從1月懷孕開始，定期給烏日林新醫院婦產科主任凌大維進行產檢，11月1日當天早上出現產兆。

院方於是將蕭姓產婦送至醫院新設立的產房檢查、準備生產，下午開始出現明顯陣痛，終於在下午5點自然產下一名重達3410公克的女嬰，是個白胖可愛的健康寶寶，不僅是蕭姓產婦的第一胎，也是烏日林新醫院的首位寶寶，讓醫院上上下下都洋溢著新生的喜悅。

烏日林新醫院執行長林明輝、婦產科主任凌大維、小兒科醫師陳溫策醫師與護理團隊於蕭姓產婦一家人辦理出院時，一同來替首位在醫院誕生的寶寶慶祝，送上象徵富貴平安的金飾贈予小寶寶，更備有蛋糕邀請現場醫護團隊唱生日快樂歌。

凌大維指出，烏日、大肚、龍井地區一直缺少大型的婦幼醫院，以往產檢、生產都需舟車勞頓至市區或彰化的大醫院，現在烏日林新醫院正式開設婦兒科病房，提供孕婦安胎、產婦生產、婦兒科疾病住院服務，讓在地鄉親就醫更便利。

烏日林新醫院新開設婦兒科病房，有專業的醫護團隊、新穎的醫療設備及舒適寬敞的病房，更有溫馨貼心的特別服務，凡是在醫院自然產的產婦，均由院內的營養師團隊特製紅豆湯，立即為生產完的女性朋友補充體力，暖心也暖胃。

此外，新生兒在滿周歲前，回診就享有免掛號費的福利，讓生產的寶寶可以平安健康地長大。