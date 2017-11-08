北部今變天轉涼！ 吳德榮：週五恐有颱風形成

氣象專家吳德榮表示，今晨彭佳嶼已吹北北東風、風速逐漸增強，但最低氣溫僅下降至21.1度，顯示這波東北風所挾帶冷空氣是很弱的。（資料照，記者林正堃攝）

2017-11-08 08:44

〔即時新聞／綜合報導〕今天（8日）隨著東北風增強，白天開始迎風面的北部、東半部地區降雨機率提高，有短暫雨。氣象專家吳德榮表示，今晨彭佳嶼已吹北北東風、風速逐漸增強，但最低氣溫僅下降至21.1度，顯示這波東北風所挾帶冷空氣是很弱的。

吳德榮在專欄「三立準氣象·老大洩天機」表示，歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、明天氣轉涼，冷空氣並不強，但北台灣白天氣溫的變化仍然很大，從昨（7日）31、32度降至今日25、26度；苗栗以南受影響小，中南部晴朗穩定、日夜溫差大。

吳德榮預估，週五（10日）東北風減弱，天氣回暖、短暫好轉。週六、日（11、12日）東北風再增強，迎風面有雨、氣溫再略降，背風面天氣穩定、日夜溫差大。下週一（13日）東北風減弱。下週二（14日）另一波東北風再增強，天氣再轉涼；週日至下週二的降雨，範圍有擴展、雨勢有加大的機率，但得視南海颱風（或熱帶低壓）外流至台灣附近的水氣而定。

關於颱風的發展，吳德榮說，週五熱帶擾動通過菲律賓、進入南海後，有機會發展成第24號颱風，週六朝向海南島南方前進，但目前資料顯示直接侵襲台灣的機率並不高。