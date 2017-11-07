安全清槍、交通指揮 新埔警分局特訓新進同仁

如何把交通指揮手勢做得精準，讓民眾可以清楚了解，也是新埔分局強調新進同仁勤前加強訓練的重點。（記者黃美珠攝）

2017-11-07 22:42

［記者黃美珠／新埔報導］工欲善其事，必先利其「技」！新埔警分局今年10月有11名基層新進同仁報到，考慮他們絕大多數都是剛踏出校門的警界新鮮人，所以新埔分局特別安排教官葉婉青進行安全清槍、使用辣椒水和防暴網槍、破窗尾蓋、交通指揮手勢精確等的勤前執勤技巧特訓，以保障員警未來第1線執勤自身和民眾的安全。

這個特訓其實有鑑於不久前新北市有女警在清槍過程中意外擊傷同事，近期新竹縣警界、和消防界，先後有基層同仁執勤發生事端，甚至因此殉職的悲劇，所以新埔分局才特別針對新進同仁開課。

新埔分局教官葉婉青不僅針對清槍的程序、每個步驟和「眉角」逐一清楚反覆說明，還特別找來新埔派出所警員林仰材擔任「麻豆」，把前述步驟化成圖文並茂的解說圖和口訣，在新埔所所長室安排清槍角落，透過「角落時間」，讓每個新進同仁都逐步依照口訣演練。

此外，有鑑於員警站在路口就如同「燈塔」一般，交通指揮的手勢必須精準，才能正確指引車流方向永保平安，所以葉婉青讓自己化身成汽車，在受訓的同仁間穿梭，讓他們更有站在路口交整的臨場感，進而把握指揮手勢的精準度。

相關影音