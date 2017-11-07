礁溪文聲復健院擬拆除 文史工作者爭列古蹟保存

2017-11-07 16:06

［記者林敬倫／宜蘭報導］有46年歷史的宜蘭縣礁溪鄉文聲復健院，用特殊的溫泉池水療法，為當地許多小兒麻痺患者開啟光明人生，現卻傳出天主教台北總教區有意拆除挪作它用，引發當地文史工作者及受過復健院照顧的小兒麻痺兒反彈，宜蘭縣文化局現勘後將復健院列管，建議將復健院登錄為指定古蹟予以保存，明（8日）召開文資審議委員會審查決定。

礁溪天主堂於民國52年興建，文聲復健院則是民國59年天主堂神父感於小兒麻痺孩童除開刀接受治療外，更需要長期治療照顧，透過國內外人士的捐款及發行愛心行動券，共募得120萬元興建，隔年啟用，作為小兒麻痺症孩童生活、復健及定期複診治療的地方，曾幫助過一千餘名宜蘭縣小兒麻痺孩童。

不過，文聲復健院於民國84年，因建築不符新的建築法令功成身退，空間長期閒置，復健院旁的慈惠幼兒園則租接給餐廳使用，天主堂僅有周日才有教友出入彌撒，面積2000多平方公尺的基地閒置，杳無人煙，天主教台北總教區因此打算將天主堂、幼兒園及文聲復健院拆除重建，此舉卻引來曾受過照顧的小兒麻痺兒與文史工作者的反彈，向文化局將天主堂、文聲復健院及幼兒園提報為文化資產列管，希望予以保留。

燦景古建築研究工作室主持人葉永韶指出，上個月才回荷蘭的神父羅文思，認真的把小兒麻痺的孩子找出來就醫、治療、讀書與復健，這種慈愛的故事必須被留下，讓更多人知道，如果建築消失了，故事就不會有人記得，建築可以用其它方式再利用，不需要被拆除，況且復健院是透過大眾捐款興建，廣義的來說是公共財，如何再利用公部門應該介入幫忙。

天主教台北總教區指出，當初將礁溪天主堂、復健院及幼兒園提報列為文化資產的提報人，並沒有事先知會教會，也沒有任何的溝通，現在文化局突然來的一紙公文說教會的財產被列冊追蹤，有種財產權被剝奪的感覺，礁溪文聲復健院年久失修，持續花錢整修不是辦法，基於讓教友有更好的使用空間，教會才會有重建的打算。

文化局文化資產科表示，文化局在這件事情上沒有特別預設立場，是否列入文化資產，交由明日的文化資產審議委員會的委員去決定，各方的看法都會是委員的參考的依據。