明東部、台北東側短暫雨 高溫達30度 雲嘉南高屏空氣紅色警戒

2017-11-06 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕明（7）日清晨水氣最多，東半部有短暫陣雨至較明顯的雨勢，西半部清晨會飄雨。隨著白天水氣減少，西半部陽光將露臉，但東半部、大台北東側仍有短陣雨。明日白天西半部高溫可達30至31度，北部高溫為27至30度；東部高溫為28度，感受較為悶熱。此外，因擴散不良，明日雲嘉南高屏地區空氣品質為紅色警戒，中部與金門為黃色警戒。

根據《中央氣象局》預報，降雨部分，明日清晨是水氣最多的時候，位於迎風面的東半部地區有短暫陣雨，當雲系從海外移入時，東半部也可能出現較明顯的雨勢；西半部則為雲量偏多偶飄雨的天氣。隨著白天水氣減少，西半部陽光將會露臉，但東半部與大台北東側仍會有短暫陣雨的出現。

溫度方面則是持續回暖，西半部白天高溫可達30至31度，北部地區高溫約27至30度；東半部則為28度上下，感受也會較為悶熱。雖然明日溫度持續回升，但清晨與夜間的溫度則在21到23度之間，早出晚歸、騎車通勤的民眾建議穿件薄外套。

《天氣風險公司》表示，今（6）日改吹東風，明日溫度會比今日上升約1度，這樣的天氣預計會持續到週三（8日）。週三、週四（9日）東北風會再度增強，週五（10日）會稍稍回溫，但本週末會有新的一波東北風增強，再度降溫的天氣預計會持續到下週。

《中央氣象局》提醒，雖然東北風減弱，明天沿海還是有較強陣風出現，甚至東半部、恆春半島還有長浪發生的機率，前往海邊活動仍請注意安全。

空氣品質方面，明日因擴散不良，高屏及雲嘉南地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。