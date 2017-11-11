天天吃好料》南勢角木須炒麵 饕客甘願等的好料

木須刀削炒麵用料實在，口感扎實。（記者何玉華攝）

2017-11-11 09:41

〔記者何玉華／新北報導〕什麼樣的好料，讓你願意在用餐時間排隊等20至30分鐘，非吃不可？

新北市中和區南勢角夜市入口附近，一家不起眼的店面，不管早晚，每到用餐時間前後，門口總是站了許多等待的人，還有臨停的機車，為的都是「李家麵館」現炒出爐的刀削炒麵；熱騰騰的麵條油亮亮，還有大氣的青菜、木須、肉片、炒蛋等配料，QQ的口感，嚼勁十足，讓人大呼滿足。

54歲的老闆李一明，年輕當學徒起家，原在台北市景美開店，15年前移到現址，剛開始只有夫妻倆人經營，隨著生意越來越好，為了不要讓客人等太久，增加人手加快出麵速度，包括備料、切菜、廚師等人手共8、9人，讓尖峰用餐時間等待從20至30分鐘，縮短到10分鐘。

什麼樣的好料，讓客人心甘情願等近半小時？吃完還成了主顧？李一明說，「新鮮」；現場看得到現和現揉的麵糰，揉好後，師傅快速的刀削麵落，滾水煮熟撈起，放入冷水中冰鎮，保留麵條的Q勁，接著大火熱炒，加上豐富的下料，讓人食指大動。

最受歡迎的非木須炒麵莫屬，Q彈有勁的麵條，配上紅蘿蔔、木耳、肉絲、高麗菜、空心菜等大火混炒，店裡3、4位手臂有勁的男廚師快速翻炒，開放的廚房讓等待的客人一目了然，也更期待熱呼呼冒煙的炒麵上桌。

除了炒麵，還有用大炒鍋現煮的酸辣湯，一鍋賣完再煮一鍋，來的時間若剛好賣完，就得等下一鍋，加上紅、綠辣椒切片特調的醬油，配上剛起鍋的水餃，最是對味；不得不提五顏六色的小菜如小黃瓜拌炸豆皮、豆干絲…等，外帶炒麵的客人也總是要帶上一、兩包。

李一明說，以前的人吃「粗飽」，麵條比較厚，這幾年他感覺客人喜歡精巧一點、口感細緻一點，調整了麵條厚度，客人反應不錯。每天中午、傍晚到晚上的營業時間，客人一波波難得閒，電話預約外帶的便當盒排滿1、20個，幾乎是常態。

老主顧陳小姐說，以前三天兩頭吃，現在忍住一週吃一次祭五臟廟，因為用料實在，口感扎實，加上一點辣椒，對嗜吃重口味的她來說，實在很對味口；雖然也有人認為油膩、貴了點，但眼看炒麵售價從早期的80元漲至現在的120元，客人沒被嚇跑，反而越發受歡迎，顯然貨真價實的食材，還是讓饕客忍不住買單。

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