婦幼安全很重要 「鹹豬手」畫作最傳神

2017-11-04 15:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局婦幼隊舉辦「婦幼安全宣導創作比賽」，結果今天出爐並舉行頒獎典禮，其中以電影「即刻救援」為概念，詮釋遭受家庭暴力時，主動撥打「113」保護專線保障人身安全，以及以「鹹豬手」詼諧創作畫風，來呈現拒絕職場性騷擾等得獎作品，都因格外傳神，讓人印象深刻，也加深婦幼安全觀念的傳達。

市警局今年舉辦的「婦幼安全宣導創作比賽」，分成國小組、國中組、高中（職）組及社會組共4組，各組參賽主題以婦幼隊業管為主軸，分別為「兒少人身安全保護」、「性侵害防治」、「家庭暴力防治」及「性騷擾防治」，各年齡層參賽者巧妙運用畫筆，結合婦幼安全觀念，並透過畫筆彩繪及創意，構築出一幅幅震懾人心、動人心弦的多元創作。

經遴聘彰化縣媽厝國小校長王麗惠、國立彰化師範大學美術系教授陳一凡、台中教育大學美術學系兼任講師曾仰賢等3位公開評審，由200多份參賽稿件中選出48位得獎者，並在今天舉行頒獎典禮，霧峰國小彭姓同學創作的「拒絕暴力，杜絕傷害」獲國小組金獎作品，烏日國中楊姓同學創作的「身體不分享，拒絕性侵害」則獲國中組金獎。

另獲得高中（職）組金獎作品的「即刻救援5」，豐原高中張姓女同學以「即刻救援」為概念，詮釋當遭受家庭暴力時，主動撥打「113」保護專線保障人身安全，創作構思讓大家了解主動援助的重要性；至於獲得社會組金獎作品的「鹹豬手」，則由林姓大學生以詼諧畫風，運用寓意手法來傳達拒絕職場性騷擾。

主持頒獎典禮的市警局副局長蔡耀坤說，將規劃獲獎作品以巡迴方式，深入全市各國中、小學校園展覽，並利用各社區治安座談會或機關宣導活動時合併展出，以達寓教於樂最大效能，讓台中市成為更優質的宜居城市。