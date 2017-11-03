大數據揪出來 上萬名農保戶恐被取消資格

2017-11-03 20:24

〔中央社〕農委會輔導處副處長周若男今天表示，拜大數據之賜，7月起至年底會核對健保大數據，預計會抓出一萬多名有其他專門職業者投農保，恐將取消資格，預計農保支出可撙節15億元。

周若男表示，拜科技發展演進的大數據功能之賜，從事其他專門行業，但是或許也有短暫時間務農，或是有提出持有小塊農地的人，要再居於模糊地帶投保保費較低的農保，享受相關福利，未來恐怕不太可能了。

她說明，投農保的人必須有90天務農，而且沒有農業以外的其他專門職業，每月繳新台幣78元，投保滿15年每月可領7256元老農津貼，投保生效還有生育、殘障給付及喪葬津貼可領，後者達15萬元。

她補充，90天務農要件部份，會由農會或鄉公所的人進行實地會勘，以防造假；但是過去投保採切結辦理，因此難以查證是否有其他副業或兼業，特別是農民打工添收入的狀況也確實存在，又或者下一代子女幫忙務農，但是成年入社會後已從事其他性質行業，因此會產生投保農保的模糊地帶，不過尚不宜稱之為假農民。

她強調，有了大數據後，申請農保的農地查核可跟財政部的不動產資料比對，健保、勞保等方面，可與健保局、勞保局核對資料；符合農保資格者，對比健保資料應是投保第三類的農民，或是第二類的農業屬性公會成員，但是不會是其他公會成員或第一類的勞工等職業；7月起比對後卻發現有藥劑師、勞工等也投農保。

周若男說，相關作業會持續進行到今年底，預計會有一萬多人資格有爭議，若無法提出合理說明及證明，農保資格都會取消，光是每人可領喪葬津貼15萬元，不包含未來領老農津貼，僅以一萬人計算，就可為農保支出省下15億元；當然未來每年新增投保農保的人，也都會比對健保資料，以免再產生類似爭議。