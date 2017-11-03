竹東沙坑溪下游清淤 河床變乾淨了！

新竹縣竹東鎮公所清除沙坑溪下游的淤泥和雜草，還給這條小溪乾淨面貌。（邱文郎提供）

2017-11-03 17:31

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮沙坑溪位於垃圾場下方，下游因淤積不時傳出惡臭也有水患危機，讓附近住戶苦不堪言，里長邱文郎和鎮民代表會主席陳昌平為此爭取清淤，鎮公所出動挖土機清走淤泥和雜草，水流暢通且河床乾淨多了，讓住戶們對這條小溪大為改觀。

「我終於可以放心了！」邱文郎先前相當擔心，狹窄的沙坑溪在雨季時，會因為河床中淤積的泥沙和旁邊雜草妨礙行水，或是雨水經由垃圾場目前堆積如山的垃圾滲流到上游後往下排形成污染，鎮公所前幾天完成清淤，讓他鬆了一口氣。

陳昌平說，沙坑溪在市區溪段旁的住戶相當密集，河床淤泥不清不但有礙觀瞻，而且因此長出的雜草在夏天也容易滋生蚊蟲，如果垃圾場的污水溢流後卡在淤泥上更有可能造成惡臭，讓住戶們相當困擾，所以他和邱文郎每年都會爭取清淤，好讓當地住戶安心，竹東垃圾場堆積垃圾的事情，鎮代會也會持續監督。

邱文郎說，「我家門前有小河」是許多人期待的美麗家園願景，沙坑溪沿岸的住戶都希望這條小溪能夠維持清淤過後的乾淨面貌，他也請大家發揮公德心不要朝溪裡亂丟垃圾堵塞河道，讓進入秋冬枯水期的沙坑溪可以保持順暢行水。