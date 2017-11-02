李宗盛鐵馬行為門諾 笑談什麼是幸福

李宗盛、黃品源、張震嶽及石頭，一起騎單車徜徉池上稻浪，思考「我們都會老」的大哉問。（門諾基金會提供）

2017-11-02 19:52

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「我們都會老」，但最幸福的狀態是不是「和愛人偕老」？歌壇大哥李宗盛和五月天的石頭、歌手張震嶽及黃品源，代言門諾基金會的「我們都會老-花東騎行」活動，今天騎到花蓮終點站時，被問到「人生最幸福是和愛人一起變老」？李宗盛道出自己的看法。

歌壇大哥李宗盛一句話力邀，包括五月天的石頭、歌手張震嶽及黃品源等人都放下工作，10月31日從台東鹿野出發，展開3天的「我們都會老」花東騎行之旅，今天騎到終點站門諾醫院壽豐分院的老人護理之家，現場4人還為6件「我們都會老」活動車衣簽名，捐給門諾基金會進行募款。

李宗盛暢談3天花東騎車之旅，他說，沿途「心中的幸福感，隨著汗水滴下，更加發散開來」。被問到怎麼騎上45度超陡坡髮夾彎？李宗盛露出頑皮表情，還說「他們都不知道我其實是坐車上去的」，因為出發前他有先在北投「鍛鍊」騎車40公里結果腳抽筋，腳都還在疼痛，因此不敢嘗試，「這太可怕啦」。

當李被問到，「我們都會老，那麼最幸福的是否和愛人一起變老」？李宗盛則說「每一個人都有他幸福的感受」，不管是一個人、或是二個人都好，但「有的二個人卻不是很幸福」。李說，他覺得「幸福是對自己生命認知的一個過程」，就是當「at the end of the day，怎麼去看人生的價值？」是否還求什麼？還想什麼？李宗盛說，現在，就是我幸福的日子，我幸福的日子正在過著呢！

歌手李宗盛從2014年起協助門諾醫院、基金會募款，先是替門諾壽豐分院第2期的老人護理之家募款，護理之家也已於2015年完工；目前李則為基金會籌建中的「門諾老人綜合服務中心大樓」募款，服務中心去年動工，李宗盛還特別來參加動土典禮。該中心總經費需求1億5000萬元，一邊蓋一邊募款，預計明年初落成營運，但目前還有1/3的經費缺口。

歌手黃品源說，騎單車的路程上享受花東大自然的美好，也思考很多事情，包括自己父母孝順了沒有，因為我們都會老，有一天也會需要被照顧，希望在有能力的時候多關懷老人家，讓我們的心意被更多人感受到。