李宗盛鐵馬行為門諾 笑談什麼是幸福

李宗盛、黃品源、張震嶽及石頭,一起騎單車徜徉池上稻浪,思考「我們都會老」的大哉問。(門諾基金會提供)

2017-11-02 19:52

〔記者花孟璟/花蓮報導〕「我們都會老」,但最幸福的狀態是不是「和愛人偕老」?歌壇大哥李宗盛和五月天的石頭、歌手張震嶽及黃品源,代言門諾基金會的「我們都會老-花東騎行」活動,今天騎到花蓮終點站時,被問到「人生最幸福是和愛人一起變老」?李宗盛道出自己的看法。

歌壇大哥李宗盛一句話力邀,包括五月天的石頭、歌手張震嶽及黃品源等人都放下工作,10月31日從台東鹿野出發,展開3天的「我們都會老」花東騎行之旅,今天騎到終點站門諾醫院壽豐分院的老人護理之家,現場4人還為6件「我們都會老」活動車衣簽名,捐給門諾基金會進行募款。

李宗盛暢談3天花東騎車之旅,他說,沿途「心中的幸福感,隨著汗水滴下,更加發散開來」。被問到怎麼騎上45度超陡坡髮夾彎?李宗盛露出頑皮表情,還說「他們都不知道我其實是坐車上去的」,因為出發前他有先在北投「鍛鍊」騎車40公里結果腳抽筋,腳都還在疼痛,因此不敢嘗試,「這太可怕啦」。

當李被問到,「我們都會老,那麼最幸福的是否和愛人一起變老」?李宗盛則說「每一個人都有他幸福的感受」,不管是一個人、或是二個人都好,但「有的二個人卻不是很幸福」。李說,他覺得「幸福是對自己生命認知的一個過程」,就是當「at the end of the day,怎麼去看人生的價值?」是否還求什麼?還想什麼?李宗盛說,現在,就是我幸福的日子,我幸福的日子正在過著呢!

歌手李宗盛從2014年起協助門諾醫院、基金會募款,先是替門諾壽豐分院第2期的老人護理之家募款,護理之家也已於2015年完工;目前李則為基金會籌建中的「門諾老人綜合服務中心大樓」募款,服務中心去年動工,李宗盛還特別來參加動土典禮。該中心總經費需求1億5000萬元,一邊蓋一邊募款,預計明年初落成營運,但目前還有1/3的經費缺口。

歌手黃品源說,騎單車的路程上享受花東大自然的美好,也思考很多事情,包括自己父母孝順了沒有,因為我們都會老,有一天也會需要被照顧,希望在有能力的時候多關懷老人家,讓我們的心意被更多人感受到。