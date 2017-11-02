iPhone X明開賣 電信業者祭首賣優惠

iPhone X明天早上正式開賣，各電信業者售賣會現場已出現排隊人潮。（記者吳柏緯攝）

2017-11-02 17:38

〔記者吳柏緯／台北報導〕iPhone X開賣倒數，各家電信業者祭出首賣優惠活動吸引民眾！有電信業者祭出限量100名的0元購機優惠，吸引民眾排隊搶購；也有業者將舉行開賣抽獎活動，幸運兒將有機會再帶1支iPhone X（64GB）回家。而為了能在第一時間將iPhone X拿到手，不少民眾提前到現場排隊，甚至有人已排隊超過3天。

中華電信表示，將於11月3日上午8點在台北威秀信義服務中心，舉辦iPhone X開賣會，現場開放限量120名的購機名額，每人限購1支。此外，也將在首賣現場舉行抽獎活動，最大獎為價值3萬5900元的iPhone X（64G）。

對於沒有到場排隊的果粉，中華電信也祭出另外的優惠。即日起到明年2月底，只要申辦iPhone系列，即可參加抽獎，有機會獲得限量10組、總價值300萬元的美國10日旅遊行程。

遠傳電信則祭出0元購機方案， 11月3日當天，台北信義威秀門市、台中逢甲福興門市和高雄林森門市同步於上午8點開賣iPhone X，並提供台北前50名、台中和高雄各前25名，共100名申辦指定方案的消費者，可再額外最高現折5900元，將有機會以0元購機費將iPhone X（64G）帶回家。

台灣大哥大將從現場前10位排隊並成功申辦iPhone X專案的民眾中，抽出1位幸運兒，將可獲得價值上萬的最新款Apple watch series3。