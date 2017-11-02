高齡校犬「黃頭」癱瘓 國中生幫忙翻身餵食陪復健

新竹縣自強國中高齡校犬「黃頭」爆瘦癱瘓，師生輪流照顧牠，還訂製輪椅車幫牠復健。（圖由自強國中提供）

2017-11-02 16:43

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣自強國中「高齡」16歲的校犬「黃頭」最近爆瘦癱瘓，師生們不但為牠訂製輪椅車，而且還幫牠翻身餵食、復健，他們都希望相當於人類80幾歲高壽的「黃頭」能夠恢復一點體力和精神，繼續在校園裡安度晚年。

老師郭凱琪說，竹東鎮自強國中在17年前成立，當年年底流浪到學校的「黃頭」還是隻剛出生不久的小小狗，因為可愛模樣受到師生們的喜愛，就這樣「以校為家」住了下來，堪稱是「創校元老」；「黃頭」和學校師生互動時很溫馴，不過一旦有陌生的外人或外犬入侵校園，牠就會機警吠叫，被大家視為忠心護校的校犬。

學生們說，「黃頭」之前喜歡在校園裡散步，或是和大家一起玩耍追逐，活潑好動的牠不久前卻爆瘦、癱瘓，連站起來都有困難，讓大家相當擔心，後來經過獸醫診治，發現不但出現老化症狀，也有骨刺的毛病，病情才會這麼嚴重。

「牠是我們的家人，我們要照顧牠！」師生們不忍心看到原本活潑的「黃頭」癱臥靜待生命流逝，不但幫牠訂製了輪椅車，利用下課時間推牠曬太陽復健，也輪流幫牠翻身、清潔傷口、餵食，甚至連假日也犧牲休閒時光來學校照顧牠，就是希望「黃頭」可以多少恢復一些健康，在校園裡平靜走完牠生命裡最後一段時光。

校長林健明說，學生們對「黃頭」不離不棄所做出的關懷照顧，可說是生命教育的最佳實踐。