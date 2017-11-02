高中英聽成績出爐 後段考生比例6年來未改善

2017-11-02 11:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕107年高中英語聽力測驗第一次成績今天公布，大考中心統計，共有11萬8千多名考生參加，其中得A級者有21.04％，比往年略高，但屬後段成績的C級跟F級，兩者相加比例仍高達4成4，且從英聽試辦以來皆未改善。

大考中心從100年開始試辦高中英語聽力測驗，並從103年開始正式列為大學入學檢定採計項目，而107學年度高中英語聽力測驗的第1次考試日前結束，大考中心統計，這次共有11萬8352名考生到場，缺考2121人，約佔整體1.79％。

而高中英聽成績採等級分布，分A、B、C、F共4級，A代表幾乎聽懂、B大致聽懂、C約略聽懂、F少部分聽懂，今年成績中，得A者的比例占整體約有21.04％、得B者占34.21％，得C者占36.91％，得F者占7.84％。

大考中心主任劉孟奇表示，因為英聽是等級分布，考題必須很穩定，信度、效度等都以當初100年9月的試辦考題做基準，分析比例發現，得C與F的考生所占比例，從100年以來都維持在4成多左右，顯見後段的高中生英聽程度，大致都如此。

劉孟奇說，教學如何改善需高中現場進行，而大考中心今年也以各類題型的得分率進行分析，發現C級考生最大弱點是短文聽解，F級考生則在所有類型題目都很弱。

但大考中心副主任黃璀娟也發現，今年得A級的考生占21.04％，比去年的18.14％、前年的19.26％都來得高，也顯示程度好的高中生有進步；而高中英聽測驗每年2次，107學年度的第2次施測為今年12月16日，讓考生還有機會衝刺成績。