秘境大崩壞！向天湖缺水見底 垃圾滿地…

2017-11-01 21:12

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕位於苗栗縣南庄鄉東河村內的知名風景區「向天湖」，過去因為湖水翠綠，加上高山環繞，白雲襯托靄靄霧氣，猶如人間仙境，吸引許多遊客探訪。但居民最近在臉書社團「我是南庄人」PO出向天湖附近垃圾滿地、雜物堆積的照片，還發文說「公廁黃金堆的像山一樣」，直批有關單位「要多加油了」，網友也紛紛留言說，遊客最近都反映當地環境太髒，「都不敢再帶朋友來玩」。

當地餐飲業者無奈地說，向天湖風景區位於海拔738公尺山區，沒有自來水，部落居民只能仰賴加里山上的山泉水，加上入秋以來久未降雨，又逢湖水土堤施作工程，湖水近乎乾涸，也無法抽汲湖水來用，必須定期花上數小時車程，到加里山上處理水源配置。也因此，向天湖周邊現在連日常用水都取之不易了，更難有多餘的水清理環境。

居民也直言，環境髒亂問題已存在許久，質疑是外地來的攤商未做好廢棄物處理，雖然部落會議曾多次向地主反映，要求加以規範，但總是只維持一兩天，就又故態復萌。

南庄鄉長賴盛為說，公所曾研擬改善向天湖周遭環境，並進行湖底清淤，但當地土地持有權紛雜，無法取得地主共識，以致環境改善持續延宕。後續將要求清潔隊持續派員上山督導。

至於水源問題，鄉公所秘書徐沐蘭說，位處高山的向天湖要銜接自來水管會有工程難度，但若部落居民有10戶以上連署要求，鄉公所也會呈報水利處評估。但居民質疑這樣做法恐怕緩不濟急，「住在水源區卻無水可用，大家還得搶水，實在很諷刺！」