中部空污不均勻 李應元：無法總量管制

2017-11-01 21:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕中部空氣品質太差，引發中部環團今天在中區環保座談會砲聲隆隆，環保署長李應元親上火線強調，沒辦法在中部進行總量管制，原因是南部是分散式，中部污染並不均勻，最典型的是中火與六輕，所以針對特定污染源減量，這樣比較有效。

今天的中區環保座談會在彰化市舉行，環團認為空污是中部人最急切需要改善的問題，李應元表示，將集中人力、物力，就污染量減少、最佳可行技術更換，以行政管制、經濟誘因手段，污染就會減量，直接主要污染地區就會有效，馬上就要來做。

李應元表示，近日來跟經濟部處理中火問題，目前已達成共識。中火1~4號機組3年內會加裝除污設備，降低各種汙染物排放比例；其次，將把中火的煤倉改為室內，為了落實非核家園，目前為過渡時期，中火燃煤機組減少，用電總量要減少，還涉及相關部會問題，他對此無法對此做出承諾。

至於，中火1~4機組改為天然氣的部分，目前除污設備只是第一步，燃氣要考量到天然氣存量問題，在與經濟部跨部會會議時會轉達。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，因為空污比水污對健康危害更嚴重，所以不該是等著危害人體健康才能善後，應該採取預防措施，比照日本發布「空污預報」。

葉光芃強調，排放量的總量管制雖然不是管制空污的唯一辦法，但應該提出更有效的辦法，除了「空污預報」以外，就是要從源頭做起，減少燃煤數量，制定燃煤發電管制，逐步以天然氣、綠色能源來取代燃煤，但是對「重災區」的中部地區來說，就不能再增加燃煤負擔，在邁向綠能家園的過度期，燃煤量就算要增加，也不應該考慮中南部地區。

中部環團會後也做問卷調查結果，針對環保署對空污回覆是非常不滿意，也對環保署長沒有簽署合作意願書也同樣是非常不滿意。

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