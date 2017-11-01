方便市民追花賞樹 中市府公佈10大賞樹景點

2017-11-01 15:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣四季會有不同的樹花盛開，中市府為了方便民眾「追花、賞樹」，正在盤點全市各地景點，將要整理成「大台中賞樹百景」，今天首先公布第一波10處台中市賞樹景點，民眾可上建設局的官網查詢。

台中市的街道及公園，在四季變化交替時，都會綻放不同樹花，很多民眾為了賞花、打卡而追花，為了讓民眾很容易就找到賞花點，已展開花樹的盤點，要整理出百大賞樹景點。

在盤點期間，市府將邀請景觀及植栽委員一同會勘，確認各景點與樹種現況、合適性及安全性，主要以各式開花樹種為主，包括黃花風鈴木、阿勃勒、山櫻花、相思樹等多樣性喬木。

配合目前花期的轉換，建設局優先挑選出北屯的廍子公園、南屯的文心森林公園、東勢的大甲溪河濱公園、東區的大智公園、沙鹿的公館公園、西區的茄苳公園、北屯的新都生態公園、太平的麗園公園、西區麻園頭溪畔及興大園道等10處景點。

10、11月正值西區麻園頭溪畔，台灣欒樹的盛開季節，一排整齊的台灣欒樹點綴著金黃色花朵，一旦結果還轉變成為紅色，十分繽紛。至於新都生態公園則有相當多的落羽松，落羽松葉在春夏是翠綠色，秋季轉為黃色，民眾可以把握機會前往欣賞這一抹秋意。

另外，南屯區文心森林公園擁有一條由苦楝圍塑出的綠色隧道，每到3、4月花期，除了開出淡紫色小花，還會散發著淡淡幽香，是視覺與嗅覺的極佳饗宴；沙鹿區公館公園則有樹型優美的樟樹及相思樹，坐在下方休憩，彷彿置身於森林之中；而北屯區＊店字去占加部＊子公園則有花色極美的黃金風鈴木，春天盛開時，如同黃色風鈴般的花朵掛滿枝梢，一整片金黃亮麗奪目。西區的茄苳公園則有千年的茄冬樹，在平地有千年茄苳樹，是相當奇特的景點。

此次公開的10處景點橫跨山、海、屯、城四大區域，民眾前往市府建設局官網查詢「賞樹景點」資訊，便可知曉各景點的緣由、樹種、花期與交通等相關資訊。