出海捕漁全捕到垃圾 漁民也傻眼

台中市松柏港產業觀光發展協會理事長梁國銘的漁船漁網上滿是塑膠袋等垃圾。（圖由梁國銘提供）

2017-11-01 14:31

〔記者歐素美／台中報導〕台中市松柏港產業觀光發展協會理事長梁國銘，今天到台中外海捕漁，不料，魚沒捕到幾隻，流刺網上卻掛滿塑膠袋等垃圾，讓他忍不住在臉書po文「幹，來去找環保局請補助」；網友紛紛回應「海洋都是垃圾，太恐怖」，還有人反諷表示「海邊垃圾屬於國家財產，跟漂流木一樣，亂撿是違法的，快交回去」。

梁國銘表示，海底都是垃圾，主因河川上游等民眾沒有公德心、亂丟垃圾，大雨一沖就全進了海洋，不僅造成污染，導致魚類減少，漁民的漁獲量減少，漁網上掛滿塑膠袋、塑膠杯等垃圾，漁民看了就頭暈，因為上岸後還要清除整理，十分費工，認為環保局應加強宣導。

梁國銘將滿是垃圾的漁網照片PO上臉書，苦中作樂，玩笑開罵「幹，來去找環保局請補助」，網友紛回應「儍眼....未免也太恐怖了」，還有其他漁民表示，自己也一樣，要一起去請補助。可見海洋污染問題真的很嚴重。

台中市海岸資源漁業發展所所長黃育珍表示，海洋垃圾涉及整個環境保護的問題，松柏漁港的漁船以近海作業的膠筏居多，致容易打撈到從陸地流進海洋的垃圾，漁資所鼓勵漁民將打撈的海洋垃圾帶上岸處理，但目前台中市焚化爐容量有限，打撈上岸的海洋垃圾目前多暫時堆置，再設法清運。