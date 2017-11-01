醫病》肋骨重建術 讓骨折復原不用忍痛「等」

南投市張姓婦人（右4）獻花給衛福部南投醫院及國軍台中總醫院組成的醫療團隊，表達感謝之意，也為肋骨重建術良好療效作了見證。（記者謝介裕攝）

2017-11-01 14:00

〔記者謝介裕／南投報導〕誰說肋骨骨折復原只能忍痛「等」？南投市50多歲的張姓婦人，因車禍造成多達21處肋骨斷裂，生命垂危，在衛福部南投醫院與國軍台中總醫院醫療團隊合作，施以最新的肋骨重建術「肋骨復位鋼板內固定手術」下，不到1個月便恢復正常生活，復原之快速，連她自己及家人都嚇了一大跳﹗

南投醫院今日舉行「肋骨重建術，讓您即時行『肋（樂）』」記者會，張姓婦人也到場現身說法，為肋骨重建術良好的療效作了最佳的印證。南投醫院也打趣表示，天王巨星劉德華、「台灣第一名模」之稱的林志玲2人，當初發生墜馬意外時，若能以此肋骨重建術治療，也不必痛那麼久，相信2人若知道該重建手術，或許會覺得又嘔又驚嘆！

南投醫院院長洪弘昌、國軍台中總醫院胸腔外科主任謝志明指出，肋骨骨折傳統治療，多半是給一些止痛、化痰的藥後，便要傷者靜養，這樣的作法過於保守，加上骨頭在未完全癒合前，病患常會疼痛難耐，進而影響生活及工作，嚴重者甚至可能導致呼吸窘迫、敗血症、胸壁畸形等併發症，危及生命安全，並在簡報中表示，當時林志玲墜馬檢查結果，除左胸前挫傷以外，另有6根肋骨斷裂，研判應是採傳統治療方式，才休養好長一段日子。

反觀，張婦在今年7月間車禍受傷，全身肋骨斷裂數量是林志玲的3.5倍，總共有21處，且有氣血胸症狀，連呼吸都十分困難，經與家屬溝通並獲首肯後，遂採肋骨重建術治療，不但術後恢復良好，且已如願返回工作崗位。

洪弘昌說，南投縣醫療資源十分貧瘠，迄今仍無醫學中心，加上人口老化嚴重，該醫院身為地方中心醫院，遂透過與國軍台中總醫院合作，強化胸腔、心臟、眼科、牙科等各科醫療人力與資源，共為守護社區民眾健康職責盡分心力。