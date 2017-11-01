雙親先天性心臟病 兒女罹病率增5倍

2017-11-01

記者吳亮儀／台北報導

長庚醫院最新研究發現，父母親若有先天性心臟病，那麼孩子有先天性心臟病的風險要比一般家庭增加5倍，若是雙胞胎，風險更高達12倍。

先天性心臟病是新生兒中最常見的先天性異常，大約有1.4%發生率，目前國內患者人數約4萬人。這些嬰兒出生時容易有喘、活動無力、心悸、嚴重時缺氧等心衰竭輕重不等的循環症狀，有些人甚至需要立即開心手術治療，以往重症患者通常活不過1歲。

多數患者成年後才被確診

林口長庚醫院心臟內科系醫師林育聖說，他之前收治一對母女，媽媽在超過50歲後才知道自己有先天性心臟病，她的18歲女兒從小就有心悸、胸悶等困擾，趕緊就醫檢查；他提到，一些先天性心臟病患者常在成年後或中年時，經健檢後才被確診，但多已生兒育女了。

林口長庚醫院研究部「巨量資料研究中心」以及心臟內科醫療團隊，在3年前藉分析台灣健保資料庫共3267人，發現成人先天性心臟病患者未來在心衰竭、中風、心肌梗塞等心臟疾病，比一般民眾增加3到10倍的風險。

雙胞胎風險更高達12倍

進一步分析結果發現，約有3成先天性心臟病患者和家族群聚性有顯著關聯，以直系血親關聯性最大，例如父母親有先天性心臟病時，比一般家庭增加生下先天性心臟病兒女5倍的風險，如果是雙胞胎的話，風險更高達12倍。

建議1至2年定期門診追蹤

林育聖說，對於高心血管風險的成年先天性心臟病患者，美國心臟醫學會曾建議，應至少每1到2年定期回心臟科門診追蹤，並在懷孕前接受諮詢和評估。

林育聖也建議，家族中有先天性心臟病患者時，建議一等親的親屬最好到心臟科門診做檢查和評估，看看是否有潛藏的先天性心臟病，以提早預防與治療。

這項研究已發表於2014年3月的《BioMed Central》心血管疾病雜誌。