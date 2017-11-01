恆春轉運站覓新址？新站年底將搭配免費接駁

屏客將在鎮外台26線旁租地作為臨時轉運。（記者蔡宗憲攝）

2017-11-01 00:21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕​因為廠商與屏東客運契約問題，屏東縣恆春鎮9月至今形成雙轉運站窘境，遊客及居民搭車無所適從，也影響附近交通。日前客運業者找上屏東縣長潘孟安討論，希望在鎮外台26線旁租地作為臨時轉運，並搭配鎮內原有路線的免費接駁車，解決僵局​​；縣府正評估可行性，希望年底前「換站」上路。此外，墾丁轉運站也有爭議，反對方2天內就累積千人連署。

恆春「轉運大戰」從今年5月9日屏客與恆春鎮公所公會堂轉運站租約到期開始，因續約談不攏，恆春鎮公所先封閉候車大廳，後來以每月28萬3000元租給郭姓業者，業者與屏客仍無法達成共識，屏客8月16日在南門圓環另設置臨時轉運站，形成「兩個轉運站」的混亂場面。

雙方惡鬥下，舊轉運站明明有候車大廳，客運卻只能停路邊，新轉運站位在南門圓環旁，卻因為人車影響交通及旁邊醫院進出被罵翻，出身恆春半島的屏東縣長潘孟安，也意外成眾矢之的，被砲轟「自己鄉親的權益都不管」。

「除了覓點中的恆春最終轉運站，縣府希望年底前解決僵局。」潘孟安表示，本來尊重地方自治精神，沒想到已經影響民眾搭車權益，近期與客運業者開會討論，可能同意屏客自行在台26線上（麥當勞旁、監理站對面）設置臨時轉運站，並取消南門圓環轉運站。

潘孟安指出，縣府考量到當地居民搭車習慣及便利，如設置臨時轉運站，從新站仍會有中型巴士沿著原來省北路至恆南路的舊路線「免費接駁」，站牌及候車位置都不改變，屆時原公會堂轉運站、南門等站牌仍可候車，往墾丁車輛則不必進入鎮內形成壅塞。

至於有恆春居民擔心「往墾丁遊客不再進入鎮內消費」？潘孟安解釋，新站到恆春鎮內各站「免費接駁」是一大誘因，即便步行進入鎮內也不到1公里，相信恆春古城的人文歷史風景，仍會是遊客喜愛的景點。

對於屏縣府的新轉運規劃，當地居民反應兩極，雖然大多數對解決轉運僵局抱持正面態度，但對於商機消失及轉乘等候時間仍有疑慮。

居民黃先生說，長輩搭車不耐久候，希望接駁車頻率增加，如果接駁跟新站得久候兩次，動輒30分鐘左右，恐怕徒增民怨；餐廳業者小許則擔憂，近年觀光景氣差，未來乘客如直接開往墾丁，恆春鎮內觀光恐遭邊緣化，如何減少「直達車」增加遊客進入鎮內，是官方需要思考的課題。

遭質疑影響環境及交通 墾丁轉運站急修設計

至於另一個爭議的「墾丁轉運站」問題，除了有民眾前往縣府抗議並向監委告狀，更發動全國連署行動。

包括墾丁居民蔡正榮、荒野協會人員顏士傑、恆春律師張怡等人組成的墾丁大灣自救會以及屏東環盟等單位，在網路發起「反對墾丁轉運站全國大連署」，不到2天時間已累積近千人參與連署。

墾管處長劉培東及屏東縣長潘孟安皆表示，轉運站計畫需配合國家公園計畫的土地管理規定，僅利用舊有建築活化，設計圖多次研究修改後，增加保留50%以上的草地面積，非全改為水泥、柏油路面或開路至沙灘。

潘孟安強調，車輛僅進站接客人，不會長留怠速排碳或影響交通，並計劃引進電能公車，目前基本設計已經完成，接下來將近行水保及山坡地計畫審查，「未來大灣遊憩區活動如常，賞海景或草地賞月都沒問題。」