「紙片人」人行道bye！ 竹北光明商圈獲金援「整容」

2017-10-31 21:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市光明一路美食商圈人行步道破損、狹窄又容易積水，不只輪椅族通行困難，一般人也經常擠不過去，被戲稱是「紙片人」步道。市公所提出改善方案，獲內政部營建署核定3900多萬元經費，明年執行工程更新及加寬鋪面，並建置共同管溝，整頓市容。

竹北市公所工務課說，光明一路人行道在88年施作完竣，平均寬度只有2.4公尺，又有路燈、路樹、電信等公共設備箱體佔據空間，加上機車停放，多處路段輪椅族通行困難，長期為人詬病。

此外，人行道多處鋪面龜裂、路緣破損、管線裸露、水溝蓋凹陷、積水，崎嶇難行；而現有路樹樹穴高於人行道，也構成行走時的潛在危脅。因此，公所提出光明一路人行步道改善工程，向營建署爭取補助，公所配合18％經費。

竹北市長何淦銘說，光明一路首期改善範圍，從縣政九路到文忠路，更新兩側既有人行道鋪面，寬度也增為4.5公尺；第二期則希望從縣政九路延伸到博愛街，連同文化公園環境一併改善。

工務課說，首期工程除了採用透水工法施作鋪面，還包括改善現行凸起的樹穴、設置預鑄水泥緣石、更新清掃孔蓋板；同時，將召開公共管線協調會，商請各事業單位辦理改線設計、遷移作業，建立共同管溝，以維護通行動線順暢安全。

竹北市光明一路，毗鄰新竹縣文化局演藝廳、文化公園，周邊餐廳、診所等店家林立，被稱為光明美食商圈，市公所近年來在文化公園舉辦藝文活動，大力行銷竹北城市觀光。