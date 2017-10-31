打造高軟成「亞洲·矽谷」南部基地 經部辦物聯網論壇

2017-10-31 18:33
經濟部加工出口區管理處今天在高雄軟體園區舉辦「物聯網時代，談智慧聯網場域驗證」論壇。（記者張忠義攝）
〔記者張忠義／高雄報導〕為響應「數位國家創新經濟」政策，經濟部加工出口區管理處積極推動智慧交通、智慧能效與環境監控、智慧商機等各種智慧聯網創新服務場域試煉，今天在高雄軟體園區舉辦「物聯網時代，談智慧聯網場域驗證」論壇，希望促成高雄軟體園區AVR新創基地成為「亞洲·矽谷」南部基地。
加工處處長黃文谷表示，產業升級轉型是政府持續努力的目標，加工處責無旁貸，掌握軟硬整合創新應用契機，協助新興科技場域試煉，讓高軟及更多的加工出口區成為政府推動數位創新經濟的堅實後盾。
高軟園區目前與宏碁智通試煉智慧停車系統服務、與光寶科技合作智慧路燈、與區內廠商捷思環能科技發展戶外微型空氣監測器，並導入工研院的智慧物流寄取站技術，媒合區內廠商協助營運，為區內廠商接軌最新智慧物流服務模式。
今天與會包括行政院南服中心執行長黃義祐、中山大學副校長陳陽益等貴賓出席，其中論壇邀請國發會副主委暨亞洲·矽谷辦公室執行長邱俊榮、產業界代表宏碁智通董事長萬以寧及學界代表中山大學南區促進產業發展研究中心主任林根煌，共同對產業推動發表意見，做為未來產業政策推動參考方向。