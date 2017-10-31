醫病》腹針系統針灸治療加復健 脊損癱瘓男能站了

中醫以腹針系統八處基本穴位針灸，擴張血液灌流以修補脊椎損傷。（記者蔡淑媛攝）

2017-10-31 18:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕35歲的林姓建築工人4年前從12公尺高處跌落，造成脊椎損傷，胸部以下癱瘓，持續中西醫治療和復健，並接受針灸腹針系統穴道，不但逐漸恢復下肢感覺和力氣，還能以輔行器站立，他在妻子陪伴下展現堅強的意志力，開心說會努力恢復行走，不會放棄。

林男當年在台南摔傷造成顱內出血、多處骨折，尤其胸椎第七節到十節壓迫性骨折，損傷神經，導致胸口以下癱瘓，術後3個月到中山附醫就醫，除定期復健，也接受一個月的中醫針灸，逐漸恢復下肢知覺，還能坐仰臥起坐，但礙於各種因素而中斷針灸治療。

不過林男仍持續復健，今年初因為當年顱內出血造成叢發性頭痛，每天頭痛欲裂，止痛藥無法改善，再度求診中山附醫，中醫師許世源開立中藥促進頭部血液循環止痛，也針灸復針系統的穴道，每週3次，治療7個月下來，林男下肢力量增加，能抬腿，穿戴輔行器下能站立了。

許世源指出，腹針系統是在腹部以臍為中心的穴道施針，主要以中脘、下脘、氣海 、關元、滑肉門、外陵八處脾胃和補氣的穴道針灸，並在四周引針穴位擴張血液灌流去修補脊椎損傷，這融合胚胎臍帶傳遞營養、丹道學說與傳統中醫理論，也適用於缺血性腦病變、腦外傷、失智等，臨床有不錯的效果。

許世源也讚林男展現了堅強的意志力，配合治療、努力復健，週週都有進步。

許世源為林男治療，配合開立中藥地龍、紅花、黃耆和當歸等多種藥材，促進損傷部位的血液循環並修復血管新生。