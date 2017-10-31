《綠葉方舟》校園地景新書 教幼兒學種樹、護大地

南市德高國小師長與志工教幼兒們種七里香小樹苗。（記者王俊忠攝）

2017-10-31 17:47

〔記者王俊忠／台南報導〕南市東區德高國小一年前規劃校本課程由老師指導學生針對校內8處特色植物地景作畫及撰寫文章，集結成一本具生態地景、人文藝術元素的專書《綠葉方舟》，今天發表。校方並與慈心基金會志工教幼兒們在老榕周圍種下150棵七里香樹苗，以成為愛樹、護地的地球公民。

這本校本課程專書以學生為主題，是繼校方為流浪校犬「拉拉」出書後的第二本校書，引導學生能主動學習，由學生針對校內小葉欖仁、陶壁畫、楓香樹、阿勃勒、榕樹、原住民壁畫、盾柱木與浮雕、夢想田等8處特色樹木、地景撰寫心得短文及繪畫，並由老師做賞析，集結成34頁、A4大小的專書。校方說，書名取為《綠葉方舟》，意即綠葉樹木是大地珍貴資源，能像方舟般承載拯救世界人類，希望學生能愛護樹木。

今天新書發表分為室內和室外活動兩大部分，室內在德高館進行，由慈心基金會宣導如何種樹，接著邀請新書小作家針對其文章進行導讀，並以密室逃脫概念設計綠葉方舟大挑戰介紹，加深學生對這本校書認識與對學校一景一物的瞭解。

室外活動部分，先在校園舉行種樹祈福儀式，學生以鄒族祈福儀式為七里香小樹苗祈福，希望每棵七里香能夠長得健康高大。200多位中年級學生一起跳種樹操「愛心樹遍人間」，並由幼兒園學生們與師長、志工在老榕樹周圍種下150株七里香小樹苗，學生參與其中，以培養每位學生都能實踐為良好環境共同努力的正向態度。

德高國小校長陳茂盛說，南瀛有8景；德高也有8景，透過《綠葉方舟》校本課程的推動與實踐，培養德高學生成為護樹與愛生態的地球公民。