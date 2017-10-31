新進國小啦啦隊赴日參賽 台灣唯一國小代表隊

新進國小競技啦啦隊將於11月10日前往日本參加2017年啦啦隊世界錦標賽，今由即將接任農委會副主委的家長會長李退之授旗。（記者王涵平攝）

2017-10-31 11:29

〔記者王涵平／台南報導〕新進國小競技啦啦隊將於11月10日前往日本參加2017年啦啦隊世界錦標賽，今由家長會長李退之授旗，李退之表示，新進國小啦啦隊是此次賽事台灣唯一的國小參賽隊伍，特地在明日接任農委會副主委前，到校為小朋友加油打氣。

新進國小競技啦啦隊指導老師林欣怡表示，參賽成員共11人，小朋友都是第一次出國參賽，特別緊張，但也更加認真，利用假日及課餘時間加緊練習，此次表演內容融入台灣文化特色，也希望為台灣爭光。

李退之說，新進國小啦啦隊在2016年全國啦啦隊競賽中榮獲國小組冠軍及囊括全國啦啦舞第二名、第三名。除了在學校重要活動擔任壓軸表演，還時常受邀表演，如南瀛綠都心啟用典禮、元旦路跑、國際蘭展開幕典禮等，精湛演出深獲肯定。為了圓孩子出國參賽的夢，家長會特別撥款補助練習及交通等費用，讓孩子可以順利成行。

校長黃耿鐘表示，透過附日參賽希望培養學生國際視野，增進學生藝文教育與國際文化的認識，還特別邀請台南市台日友好交流協會理事長，同時也是學校愛心志工團團長郭貞慧開設日語課程，增強參賽學生的日語溝通能力。

新進國小學務主任翁慈青指出，這次比賽運用不同音樂的曲風及多元的編舞方式呈現台灣特色與不同面貌，結合探索教育精神，增進學生國外參訪的深度與廣度。

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