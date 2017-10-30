東海打造問題導向數位學習教室 唐鳳勉生勿當「工具人」

2017-10-30 20:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕東海大學今日啟用建置有類似NBA球場環形電視牆的「問題導向數位學習專業教室」，行政院政務委員唐鳳參與揭幕時肯定教室創意設計，更勉勵學生不要成只追求技能的「工具人」，因技能易被取代，應以自發、互動、跨域學習的素養，從問題中學習，相信在這裡可以培養出解決問題的新的模式。

東海大學近年積極推動問題導向學習教學模式，但推動過程發現，傳統教學環境包括教室以前後之分，師生距離影響教學互動，且學生間也不易在第一時間能理解同學間的學習或想法。

東海大學嘗試打造突破傳統的教學場域，創新建置的全國第一間問題導向學習教室，並引進數位硬體，今日新教室揭幕，學生不再排排坐，圍繞著在教室正中央的教師而坐，教室內更有環繞電視牆，學生除觀看教師播放的教材外，更能即時上傳討論及解答過程，校方盼引進數位力量，提高師生學習互動，更從問題導向中讓學生發展學習。

唐鳳今日應邀參與揭幕儀式肯定教室的設計創意，更指出，時下教育不能偏重技能導向，因技能會隨時間、自動化、AI出現而被取代，小孩只專注當「工具人」，當真的人性工具出現，就會被取代。

她強調，教育與學習要發展素養導向，以自發、互動、跨域等更好的方式來學習，所有的數位技術只是工具而已。

她舉之前風行世界的「寶可夢」為例，不少祖孫一起外出抓寶，兩個世代面對嶄新的問題時一起解決問題，而非另一方特別懂教另一方；以問題為導向學習，不需有一方特別懂，沒有本位主義，大家都能貢獻自己懂的部份，共同找到不是靠單一力量想到的解法來，反而可以提供更好的解決之道。

唐鳳說，就像之前跨部會、政府與民間協助，用此方法改善報稅軟體等，均是以問題導向且比一邊覺得自己很懂，另一邊只是提供意見的解決方式好很多，她相信東海的創新教室與教學，可以培養出解決問題的新模式。