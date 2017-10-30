溪頭派出所被包圍？原來是萬聖節噱頭

南投縣「妖怪萬聖鬧溪頭」活動中，民眾以喪屍、巫婆等各種奇形怪狀的打扮參加。（記者謝介裕攝）

2017-10-30 20:43

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣溪頭風景區觀光飯店、旅宿業者迎接萬聖節到來，特別在今、明2天策劃「妖怪萬聖鬧溪頭」活動，花招噱頭百出，掀起一波旅遊熱潮，業者強調，只要求新求變，凸顯自己特色，觀光便不用看中國客的臉色﹗

以搞怪聞名的妖怪村，此次結合孟宗山莊大飯店、盛軒森林會館、金台灣山莊等溪頭業者，共同舉辦「妖怪萬聖鬧溪頭」活動，連竹山分局溪頭派出所也與民同樂，下午6時30分許，夜幕低垂後，以吸血鬼、巫婆、喪屍、小丑等各種奇形怪狀打扮的大小朋友，紛紛聚集在派出所門前，高喊「不給糖，就搗蛋…」，不知情的民眾一度還以為發生暴動？並疑惑誰哪麼大膽敢包圍派出所搶東西?得知是萬聖節活動後，也露出會心一笑。

除此，連電影中恐怖的貞子，也變成遊戲的主角，吸引許多民眾報名參加「貞子長髮甩頭」趣味競賽，甩頭次數最多的人獲勝，還可獲贈摸彩券，獎品包括妖怪玩偶、住宿券等，業者的創意，使得整個溪頭好似不夜城般熱鬧，也讓遊客留下不一樣的萬聖節美好回憶。

妖怪村指出，週一、週二絕大多數的人都要上班，算是外出旅遊最清淡的日子，但因舉辦該活動，住房率仍達8成，顯示團結力量大，只要大家集思廣益打破過去單打獨鬥模式，便不用擔憂觀光客不來。

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