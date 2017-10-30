澎湖推動觀光消費券 搶攻秋冬觀光人潮

澎湖瘋秋冬以運動賽事為主，澎湖縣政府將加碼推動觀光消費券。（記者劉禹慶攝）

2017-10-30 18:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖為搶攻秋冬觀光人潮，計畫發行觀光消費券，搭配澎湖瘋秋冬運動賽事，今年觀光人數朝向突破120萬人次邁進；另外新臺華輪進度、昇恆昌綜合旅館聯外動線等重大議題，今日澎湖縣政府主管工作會報也進行討論。

去年澎湖觀光人數首度突破百萬人次，今年澎湖縣長陳光復提出120萬人次，除了澎湖瘋秋冬運動賽事外，縣府預計自11月21日起至明年2月10日止推動觀光消費券，凡非澎湖籍入境旅客入住澎湖合法飯店或民宿3天2夜或2天1夜，可分別領取1100元和500元消費券，陳光復期盼旅遊處能多加宣傳並加強青年朋友旅遊方案。

另外眾所矚目的新臺華輪進度案，陳光復表示，中央將花18億打造一艘航速24節的新船，但新船規格與現有臺華輪差異不大，他主張在相同補助18億的前提下，將重新設計一艘航速達30節的新臺華輪，還有剩餘經費可以打造一艘噸位較小，但足以快速航行嘉義航線的新船，亦即同樣18億元的經費，將打造兩艘新船，而且更快速、更舒適。

至於昇恆昌綜合旅館即將在明年3、4月開幕，周圍道路流量動線引發關心。議會長久以來相當關心台電舊發電廠周邊地區開闢連通新村路-隆貴公園-海埔路車行道路，他也向議會允諾明年3月工程發包；建設處長薛宏營為此公開向縣長致歉，表示由於他的疏忽未能及時掌握狀況，並在15日縣務會議上發言不當，希望盡棄前嫌共同為縣政努力。