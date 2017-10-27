濕地景觀復育 社區居民摸蜆仔兼洗褲

頭份下興里尖山圳濕地景觀復育有成，水質清澈，適合民眾來體驗早年的農家樂趣。（記者鄭名翔攝）

2017-10-27 17:55

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕摸蜆仔兼洗褲！位於苗栗縣頭份市下興里的尖山圳旁洗衫坑，因溼地景觀生態復育有成，昨早舉辦成果發表會，邀請社區居民一同來到洗衫坑旁，捲起褲管走進清澈小溪裡，一同與小魚們漫步，還可以體驗早期摸蜆仔的農家樂。下興社區發展協會理事長劉永泉表示，復育過程約花了三個多月，希望將當地濕地重整後，讓社區居民多一個能夠休憩聊天的場所。

下興里周邊環山，也是中港溪源頭水的必經之地，清澈水質灌溉兩百多公頃的良田，早年夜間都還可看到螢火蟲，近年因農民施灑農藥而導致螢火蟲滅絕，但社區環境意識抬頭，也已經協調農民不再使用農藥，希望提供友善環境，讓螢火蟲再度回到下興里的田野間飛舞。

另外，下興社區發展協會也積極打造社區亮點，從一O四年在尖山圳規劃洗衫坑，現在更在旁設置濕地景觀，經過三個月的復育，加上原有得天獨厚的乾淨自然資源，現在到洗衫坑，不僅可以捲起褲管走進清澈小溪，與小魚群漫步，還可以摸蜆仔，重溫早期農村樂。

昨早的成果發表會上，抬頭望天都還可以看到老鷹盤旋，是少見的都市淨土社區，縣長太太蔡麗卿也對社區純樸自然美景讚不絕口。