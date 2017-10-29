不花一毛錢！小孩大人都迷「穿搭服務」

UNIQLO「My First Outfit」體驗，讓小朋友自主思考服裝的搭配組合。（記者沈昱嘉攝）

2017-10-29 07:30

〔記者黃筱晴／台北報導〕店員推銷商品不稀奇，現在由服裝顧問在店內教你怎麼穿搭正流行。市面上，有越來越多服飾品牌推出免費穿搭服務，讓你購物不再怕失誤！

本月開始正式引進台灣的UNIQLO「My First Outfit寶貝的第一次穿搭」體驗型免費服務，專為4歲以上兒童設計，讓孩子從小就開始思考該怎麼穿才好看又舒適，且因為家長不需陪伴在旁，可以讓爸媽放鬆享受近半小時的安靜逛街小確幸，所以總是在報名系統一上線就秒殺！

除了UNIQLO推出專為兒童設計的穿搭服務，日系生活品牌無印良品在全台10家指定店，共14位服飾造型顧問也可預約，提供符合消費者生活需求的整體搭配提案。而全台目前有10家門市的男性服飾品牌Life8，各店的造型顧問甚至可以替消費者詳細量身，推薦從頭到腳的全套穿搭。如果不想提前預約，快時尚品牌GU各店至少都有5位時尚顧問可隨時諮詢，看到別著藍色徽章的他們可別錯過。





UNIQLO：

免費，每月15日11：00開放下個月場次網路報名

https://www.uniqlo.myfirstoutfit.com.tw

無印良品：

免費，建議先致電指定門市預約。若在門市看到配戴SA徽章的服飾造型顧問，也可現場直接預約、諮詢，詳洽官網http://www.muji.tw/sa.aspx

Life8：

免費，可於店面直接詢問，為免久候可先透過網站預約時段

http://www.life8.com.tw/Common/CustomPage.aspx?no=66

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消費者試穿時，無印良品的服飾造型顧問會協助調整穿搭，亦可提供妝容色彩搭配的建議。（記者陳宇睿攝）

Life8會先了解消費者穿搭需求，詳細丈量身材尺寸，再由造型顧問推薦穿搭組合。（記者臺大翔攝）

隨時到GU店內，看到別著藍色徽章的時尚顧問即可尋求服務。（記者陳宇睿攝）

2017/10/29週日「生活週報」