毛小孩飼養風盛 寵物險夯

根據農委會統計，104年全國各縣市家犬與家貓的數量為228萬，相較於100年度全國總數量190萬，成長20%。 （記者鍾泓良攝）

2017-10-26 19:15

〔記者陳紜甄／台北報導〕台灣社會由於少子化、不婚、不生的趨勢，養寵物的人越來越多，並將犬貓當成小孩來養，甚至對不少人而言，家中的「毛小孩」，既是朋友又是家人。然而，毛小孩不像一般人就醫享有健保，一旦罹患重病或發生意外，對飼主來說，長期下來，醫療費用少則千元，多則數十萬元，累積的費用相當可觀。因此，台灣兩家保險公司明台產險與泰安產險，推出寵物險，家中的毛小孩只要投保，就可以分擔開銷。

根據農委會統計，104年全國各縣市家犬與家貓的數量為228萬，相較於100年度全國總數量190萬，成長20%，相當於一年以5%的幅度成長，顯示毛小孩已逐漸成為不少家中的一份子。

目前，市面上針對寵物推出的保單共有三種，分別是泰安產險「寵愛保專案」，明台產險「寵iPet」與「寵物當家」，內容涵蓋醫療費用、協尋費用、侵權責任與喪葬費用等等。其中，「寵物當家」已經不賣新契約，只接受續保，因為明台產險要求寵物投保前，須到合作的獸醫院體檢並檢驗DNA，但目前原合作的醫院不再續約，因此仍在找尋合作醫院。

寵物險在國外推出已經多年且非常盛行，根據統計， 英國投保寵物險的比例高達73%，美國為16%，日本則為14%。然而，泰安產險與明台產險自2012年推出寵物險以來，銷售卻不如預期。泰安產險住家保險科長陳柏甫表示，「寵愛保專案」一年僅銷售100多張，相對於公司內部的其他熱門商品，例如居家火險，一年就有10餘萬件的保單銷售量來看，相當微量。

泰安產險「寵愛保專案」的醫療費用，全年理賠最高上限5000元。對此，陳柏甫指出，不少民眾認為一年僅給付5000元，認為金額過低，沒有意願投保，因此銷售才會不如預期。雖然如此，但明台產險發現這一兩年，飼主對於美容寵物的照顧也有所成長，包括帶寵物上美容院以及購買寵物推車，2015年開始，民眾投保寵物險的數量，才看到明顯的成長。明台產險傷害暨醫療保險部經理方秉中表示，雖然成長不如預期，但樂觀看待寵物險的未來發展。

曾任職於保險業的江先生說，家中曾飼養一隻兔子，因生病緊急送醫後，住院急救兩個禮拜，一共花費2-3萬元，他認為，一年僅給付5000元的醫療費用，確實有些低。但他也指出，寵物犬使用不同的品種交配，因此具有先天潛在的疾病，導致保險公司在設計商品，具有困難度。據明台產險內部統計，寵物險投保的犬貓比例，分別為86%與14%；飼主的男女性別比例則為31%與69%，犬貓投保年齡約在5歲。