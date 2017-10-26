捷克摩瑟水晶「永恆神話」特展高雄登場 名家秀技藝

2017-10-26 17:27

〔記者張忠義／高雄報導〕捷克摩瑟水晶「永恆神話」特展今天起至31日在漢神百貨8樓展出，國寶級晶雕大師史卡拉第五度受邀來台展現鬼斧神工傳世技藝，邀民眾到場見證偉大藝術品誕生過程。

捷克摩瑟水晶品牌1857年創立，不含鉛成分無毒環保水晶舉世聞名，採用高難度漸層變色技法，搭配銅輪雕刻技藝，在水晶光滑表面創造立體效果與明暗變化，讓作品有如油畫一般，獨特描金技巧與琺瑯彩繪，每筆雕工就像音階娓娓奏出，以綺麗的音階起舞，又以奇美的音符終結，協力共譜一首華美戀歌。

摩瑟鬼斧神工晶雕大師史卡拉第五度來台，他在世人面前見證偉大藝術品誕生的過程，他神奇的巧手，創造了無數閃亮的星宿，為人類美學歷史增添一段華麗的水晶篇章，並與一輪明月和漫漫星河相互映照，熠熠生輝。

史卡拉大師獻身水晶藝術42年，他熟稔複雜的深刻技巧和明暗對比的獨門絕活，創作不少膾炙人口的經典之作，包括重新演繹畫家波提切利的「女神雅典娜」、慕夏「鳶尾仙子」及「三女神」、「神蹟」等。

國裕協理王丁財表示，這次捷克摩瑟水晶永恆神話特展中，推出全球限量精品、大師經典作品、摩瑟新銳精心傑作等，也展出多件價值上億的水晶鉅作，正晶瑩剔透地在這座尊貴的藝術寶庫裡閃閃發光，靜候民眾細細的鑑賞和品味。