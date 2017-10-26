推有機農業 大甲農會辦田間栽培講習

2017-10-26 16:17

〔記者張軒哲／台中報導〕今年夏天甲安埔地區普遍發生的芋頭軟腐病而言，就是鉀肥使用太多，造成鈣的流失，芋頭抵抗力減弱，導致農損，為協助農民推廣有機農業，市議員吳敏濟今日於大甲農會舉辦「友善耕作田間栽培及肥培管理」講習，並邀產官學界研商，鼓勵更多慣行農業的生產者投入有機農業。

有機農業發展的成敗關係到國人食安及土壤永續使用，大甲農會總幹事黃瑞祥形容，早年消費者是外貌協會，以外觀決定農產品的價格，農民的觀念比得是誰肯下本錢下更多的農藥及化肥，用藥與品質畫上等號，因此有機農業發展受到很大的阻礙，但隨著食安問題層出不窮，健康問題得到重視，現在比的是誰藥用得少，逐步朝向有機的方向靠攏。

市議員吳敏濟指出，台中市只有大甲、外埔各一個水稻有機產銷班，全市1萬多公頃水稻面積，其中用有機栽植的水稻僅21.98公頃，這次帶海線農民觀摩有機水稻 、有機筊白筍、有機芋頭栽植的情況。

與講習會近100個海線地區農友中年紀最高的王再泉已有90歲，最輕的是26歲的李書盛，大家希望將無毒的土地及耕作方式傳承給下一代。

擔任講習會講師的台中區農業改良場埔里分場長陳俊位指出，以今年夏天甲安埔地區普遍發生的芋頭軟腐病而言，就是鉀肥使用太多，造成鈣的流失，芋頭抵抗力減弱，加上大雨及高溫所致。

實上，農業技術日新月異，有更多的方法防治病蟲害，例如功能性生物製劑就可以替代許多化學手段，一旦掌握有機栽培的技巧，農友就敢轉型。