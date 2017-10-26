9月中客市場成長幅度今年新高 韓國連3月負成長

中客來台9月止跌回升。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2017-10-26 12:17

〔記者蕭玗欣／台北報導〕觀光局公布今年9月來台旅客人次統計，總旅客數達82萬103人，較去年同期成長6.20%。其中，中客市場持續谷底回彈趨勢，成長率達4.62%，是今年單月成長幅度最大；非中客市場則逐漸萎縮，微幅成長6.8%，主要受韓國市場萎靡不振，連續3個月負成長，新南向國家馬來西亞、新加坡和印尼也罕見地同時衰退所致。

據觀光局最新統計，9月來台中客人次達22萬4691人次，較去年同期正成長4.62%，是今年單月成長幅度最大的月份，表示中客市場開始止血。非中客市場部分，日本旅客達16萬4392人次，微幅成長4.16%，韓國旅客則有7萬2012人次，負成長0.26%，已連續三月衰退，新南向市場包括人數最大宗的馬來西亞同樣呈現衰退，負成長5.14%，新加坡和印尼也分別下滑3.23%、2.25%。

觀光局國際組表示，由於韓國今年中秋連假在十月份，旅客基於預期心態，8、9月減少出遊，預估10月份會有一波明顯出遊潮。至於馬來西亞、新加坡和印尼首度同時下滑，仍在探討主要原因。

而今年前9月統計，整體來台旅客達768萬6456人次，仍較去年同期減少約30萬人次，主要市場中客達197萬6657人次，減少約89萬人次，仍穩佔各國來台最大市場，日本市場達135萬8072人次，位居第二大市場，較去年同期減幅0.04%，韓國達74萬8699人次，成長19.08%，東南亞總計達146萬224人次，正成長35.96%。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，中客市場止跌回升是好消息，中客市場從7月起就逐漸萎縮，7月還有8.5%的成長率，8月成長率衰退至7.22%，9月只剩6.8%，主要是日韓市場今年下半年成長都不如預期。

黃正聰說，觀光局第四季對日本市場推優惠專案吸引日客來訪，但國際行銷非立即見效，至少也要2、3個月後才能看見效果，而韓國市場相對來說宣傳力道不高。