陳允楷拍跑車 拿攝影界奧斯卡IPA冠軍

基隆崇右影藝科技大學學子陳允楷以跑車作品「YELLOW CREW」，從美國國際攝影獎1萬5000餘件參賽作品中脫穎而出，在非職業組廣告產品類中拿到冠軍。（圖由基隆崇右影藝科技大學提供）

2017-10-25 14:28

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆崇右影藝科技大學學子陳允楷喜愛玩車、攝影，日前以藍寶堅尼跑車作品「YELLOW CREW」報名參加被譽為攝影界奧斯卡的美國國際攝影獎（International Photography Awards，IPA），今天成績揭曉，陳允楷一舉從1萬5000餘件參賽作品中脫穎而出，在非職業組廣告產品類中拿到冠軍！

19歲的陳允楷說，「YELLOW CREW」作品是要呈現每個男人的夢想，都希望擁有屬於自己的車庫與一輛獨一無二的跑車，他高職就讀汽修科，比一般人更懂車、愛車，並投入鑽研汽車攝影領域，這次得獎是很大的鼓勵。

評審團評比指出，「YELLOW CREW」運用長時間曝光法，加光棒光繪，打亮藍寶堅尼車身，並應用疊圖的後製方式，來呈現產品的造型之美，是勝出的原因。

崇右科大主任秘書林嫻如表示，崇右科大前年成立攝影學士學位學程，吸引國內許多喜好攝影的民眾前來就讀，學校十分肯定陳允楷表現出色為校爭光，展現台灣在國際攝影界的軟實力，28日崇右50週年校慶上，也會嘉勉他出色的表現。

崇右攝影學士學位學程主任胡齊元表示，陳允楷學習能力佳，經過1學年在崇右攝影學程的學習與啟發，從中領悟出屬於自己的創作語彙與技巧，美方有邀請他28日到紐約領獎，但他已婉拒不會出席。

  • 陳允楷（左）拿下被譽為攝影界奧斯卡的美國國際攝影獎非職業組廣告產品類冠軍。（圖由基隆崇右影藝科技大學提供）

    陳允楷（左）拿下被譽為攝影界奧斯卡的美國國際攝影獎非職業組廣告產品類冠軍。（圖由基隆崇右影藝科技大學提供）

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