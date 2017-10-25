陳允楷拍跑車 拿攝影界奧斯卡IPA冠軍

基隆崇右影藝科技大學學子陳允楷以跑車作品「YELLOW CREW」，從美國國際攝影獎1萬5000餘件參賽作品中脫穎而出，在非職業組廣告產品類中拿到冠軍。（圖由基隆崇右影藝科技大學提供）

2017-10-25 14:28

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆崇右影藝科技大學學子陳允楷喜愛玩車、攝影，日前以藍寶堅尼跑車作品「YELLOW CREW」報名參加被譽為攝影界奧斯卡的美國國際攝影獎（International Photography Awards，IPA），今天成績揭曉，陳允楷一舉從1萬5000餘件參賽作品中脫穎而出，在非職業組廣告產品類中拿到冠軍！

19歲的陳允楷說，「YELLOW CREW」作品是要呈現每個男人的夢想，都希望擁有屬於自己的車庫與一輛獨一無二的跑車，他高職就讀汽修科，比一般人更懂車、愛車，並投入鑽研汽車攝影領域，這次得獎是很大的鼓勵。

評審團評比指出，「YELLOW CREW」運用長時間曝光法，加光棒光繪，打亮藍寶堅尼車身，並應用疊圖的後製方式，來呈現產品的造型之美，是勝出的原因。

崇右科大主任秘書林嫻如表示，崇右科大前年成立攝影學士學位學程，吸引國內許多喜好攝影的民眾前來就讀，學校十分肯定陳允楷表現出色為校爭光，展現台灣在國際攝影界的軟實力，28日崇右50週年校慶上，也會嘉勉他出色的表現。

崇右攝影學士學位學程主任胡齊元表示，陳允楷學習能力佳，經過1學年在崇右攝影學程的學習與啟發，從中領悟出屬於自己的創作語彙與技巧，美方有邀請他28日到紐約領獎，但他已婉拒不會出席。