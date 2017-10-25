紀念無名英雄 北市抽水站懷舊攝影展今開展

水利處抽一科股長江政霖說，抽水站內臥虎藏龍，就有站員練就一身焊接的專長，讓抽水站的鐵件修復不須假手外人。（工務局提供）

2017-10-25 12:09

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市水利處今天將於北市中山區濱江街的「風雨體驗教室」舉辦「今昔風華-新生大排抽水站懷舊攝影展」開幕式，透過一幅幅的攝影作品，讓過去一向神秘的抽水站因此在市民面前揭下面紗。水利處表示，颱風天時為了安全，民眾都會待在家中。但是有一群人卻奮不顧身，反而背道而馳，離開家門至抽水站戒備待命，來守護台北市民的安全，這些人就是在抽水站盡忠職守的專業技工們。

水利處抽一科股長江政霖說，抽水站內臥虎藏龍，就有站員練就一身焊接的專長，讓抽水站的鐵件修復不須假手外人。而提到在抽水站印象最深的工作，江說，蘇迪勒颱風時，因風力太強將水塔的冷卻水吹走，眼見即將影響抽水機的冷卻循環，站員聞訊馬上到屋頂，拿出專業本領，在10級的狂風中順利修復，立即化解危機。

水利處近年來除了處理相關防汛安全作業外，也為了讓民眾了解氣候變遷如何影響水資源，推出了治水體驗園區活動，讓民眾了解治水的方法不僅只有蓋堤防、抽水站而已，而是要依著不同的地理環境，設置不同的治水設施。105年底，水利處更成立了「風雨體驗教室」，民眾可以體驗10級狂風及時雨量300毫米的雨量，親身了解老天爺的威力有多強。