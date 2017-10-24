超人氣校犬賣撲克牌惹官司 安溪國中與網友互告都不起訴

新北市安溪國中校犬「可樂」模樣可愛，深受師生歡迎，臉書粉絲專頁更吸引上萬人追蹤，成為知名「網紅」。（資料照，記者張安蕎攝）

2017-10-24 17:17

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市安溪國中7歲校犬「可樂」人氣超旺，校方製作「校狗可樂」撲克牌透過臉書粉絲團義賣，吳姓網友卻在臉書設立「安溪國中學生及家長自救會」社團，質疑校方「假義賣、真詐財」，負責義賣的安溪國中姜姓主任上網反擊，在臉書公開吳姓網友姓名與照片，質疑「為何要欺負無辜校犬」？最後雙方互告妨害名譽、違反著作權、個資法。新北地檢署認為此屬可受公評之事，今天對姜、吳雙方都處分不起訴。

吳姓網友不是安溪國中家長、也不是校友，今年4月，他針對安溪國中以校犬「可樂」為主角製作撲克牌義賣，複製安溪國中校徽圖案及簡介，用於自創設立的「安溪國中學生及家長自救會」臉書社團，怒批「本校校務主任竟然公然要求學生購買她所製造販售的校狗路撲克牌」、「拒絕安溪國中教師及校方未經政府許可私自進行募款活動」，並製作傳單「賣撲克牌是叫學生賭博嗎？」請當地學區4位里長幫忙發放，不過里長們覺得不妥，都未發放。

但校方得知此事後，與吳姓網友多次爭執，6月，姜姓校務主任在「安溪國中校犬可樂」的臉書粉絲專頁上，張貼吳姓網友照片及姓名，質疑吳「為何要欺負無辜校犬」？雙方為此互告對簿公堂。

姜姓主任出庭時供稱，製作撲克牌花了5萬元，前後共賣出194副撲克牌，每副100元，學校後來捐了1萬元給八里狗園，剩餘補貼成本；檢方認為，與校方在網頁宣稱「全部所得捐助流浪的毛小孩」不符，因事涉學生及家長權益，屬可受公評之事，且校徽放在「安溪國中學生及家長自救會」臉書社團，並無營利目的，認定吳姓網友被控「違反著作權」、「妨害名譽」罪嫌都不足、不起訴。

至於姜姓校務主任挨告部分，檢方認為，其在臉書張貼吳姓網友照片及姓名，非意圖為自己或第三人不法利益，「違反個資法」罪嫌不足；吳姓網友是自願參與公共議題評論，姜姓主任批評吳姓網友發文，難認定是否逾越了合理評論範圍，因此也予姜不起訴處分。