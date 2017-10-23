夜間也能賞沙雕 八里沙雕藝術展開跑

沙雕藝術品與婚禮廣場相互呼應，以婚「沙」為主題，展出愛神邱比特、新娘造型的沙雕。（高灘處提供）

2017-10-23 20:36

〔記者張安蕎／新北報導〕河岸也能賞沙雕！即日起新北市府於八里左岸公園舉辦為期40天的城市沙雕藝術展，展出5座風格各異的沙雕，同時結合七彩光雕，在夜間也能欣賞沙雕，邀請民眾「白天漫遊八里、晚上賞月看沙雕」。

沿著淡水河興建的八里左岸公園，有綿延的自行車道、寬闊的自然草坪及行人步道，高灘地工程管理處在此進行一連串改造工程，繼今年二月新增水岸婚禮廣場後，今天又建置沙雕藝術裝置，適合情侶前來約會、散步或野餐，更適合親子同遊。

沙雕藝術品與婚禮廣場相互呼應，以婚「沙」為主題，展出愛神邱比特、新娘造型的沙雕，還有嫦娥的住所廣寒宮及月兔，另有以八里著名的特色產業竹筍與柚子為創作的入口意象，創作類型十分多元，公園內亦提供時下流行的戶外沙發床，民眾可借予休憩，觀賞河岸風光。

高灘地工程管理處營運企劃科長宋明勳表示，希望藉由沙雕藝術創作，推廣河濱的知名度及休憩功能，吸引國內外遊客前往本地觀光及旅遊，感受八里的活力熱情。

八里商家對此表示樂觀其成，希望能帶來更多遊客，活絡地方經濟，平衡左、右岸觀光資源不均的問題，婚紗廣場及沙雕都設有夜間光雕，相信能讓遊客願意逗留更久。