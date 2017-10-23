竹市青青草原愛之環求婚草坡動工 明年八月見證幸福草原

新竹市青青草原第三期工程開工，將打造愛之環的求婚草坪和各種遊具及在生態池種植4000棵水生植栽，要讓青青草原成為幸福草原。（記者洪美秀攝）

2017-10-23 14:54

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府在青青草原成功打造北台灣最長54公尺的磨石子溜滑梯名號後，也完成觀景草坡和活水生態池，第三期工程今天由市長林智堅等人舉行動土典禮，除在草原區規劃「愛之環」求婚草坪、也會種植超過4000棵的水生植物生態護岸，要讓青青草原成為新竹人的幸福草原，預計明年8月完工。

林智堅說，青青草原佔地64公頃，一、二期打造的親子遊具、自然景觀，配合熱氣球嘉年華，讓青青草原成為北台灣自然生態親子遊樂場，第三期工程規劃休憩、婚紗攝影、打卡拍照的多功能景觀「曲線鞦韆」和「愛之環」草皮，加上地景遊戲區，孩童能透過攀爬、跳躍、擺盪、平衡等方式，用身體感受草原生態。

林智堅說，第三期工程除增設特色景觀、區分草原屬性，也會針對青青草原招牌遊具54公尺磨石子溜滑梯新增7公尺溜滑梯，打造全長61公尺的超長溜滑梯，安全地墊也會都更新。

另第二生態池也會進行水質淨化處理，在水岸邊坡種植水生植栽形成護岸，包括錯落種植45棵落羽松，打造生態池景、草原秘境。

林智堅說，第三期工程會以浪漫的森林系風格改造第二草原，入口處將設12組適合不同年齡的安全鞦韆，草原區則以浪漫求婚概念打造「愛之環」草皮，要讓新人進到這個地方，套住彼此的幸福，預計明年八月完成，要讓青青草原成為市民親近大自然的幸福草原。