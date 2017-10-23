火龍果花入菜 台南山上區端20道創意美食…

火龍果花酥炸後，也很美味。（記者吳俊鋒攝）

2017-10-23 12:43

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市山上公所推動社區營造，取材在地產業，設計出系列的創意料理，包含結合了知名「明德雞」的彌月禮盒，還有火龍果花入菜的特色美食，酥炸、快炒、熬湯，甚至製成米苔目等，令人垂涎。

創意料理是社造計畫的課程之一，邀請名廚何美鳳教作，結合在地特色產業的木瓜、火龍果，以及明德外役監的放山雞等，共端出20道美食，今天舉辦發表會，邀請各界貴賓品嚐。

除了明德油雞腿、燉雞湯等料理之外，還有黑糖糕、破布子魚，以及結合木瓜與火龍果的系列美食，琳瑯滿目，品嚐後都讚不絕口。

何美鳳表示，所取用的材料，都是疏果時原本要被丟棄的，再搭配各種烹調方式，推出一般民眾從未吃過的好味道。

在火龍果花的運用上，可燉煮、快炒，以及酥炸後，再沾椒鹽或甜辣醬，還能製成米苔目與洋菜凍等，料理方式多樣；至於青木瓜絲，也有一系列的涼拌做法。

區長余基吉指出，社造成果展將於29日在山上國小舉行，系列美食將提供試吃，未來會輔導居民開發伴手禮，或推動網路團購，協助行銷地方特色。

火龍果花米苔目，創意十足。（記者吳俊鋒攝）

火龍果花製作成洋菜凍，也很爽口。（記者吳俊鋒攝）

山上區結合在地產業端出系列美食，成果豐碩。（記者吳俊鋒攝）