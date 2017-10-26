天天吃好料》彰化菱角酥 季節限定「台灣版泡芙」

彰化市「港仔」菱角酥，只賣秋冬，這是在地人季節限定的口袋美食。（記者劉曉欣攝）

2017-10-26 09:12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕秋風起，又到吃菱角的秋涼季節，彰化市民終於又等到了吃菱角酥的開胃時光，可以享受季節限定的「台灣版泡芙」！

彰化縣不是菱角的產地，但是彰化「港仔」菱角酥已經熱賣40多年，原本在彰化市鐵路醫院旁擺攤，後來移到陳稜路、和平路口，也由第一代施天賜，交棒給第二代施志誠，繼續堅持只有秋冬兩季才開賣的菱角酥。

說起店號的「港仔」由來，施志誠說，「那是父親的外號」，由於父親是鹿港人，搬到彰化市定居，獨特的「鹿港腔」口音，大家都叫父親「港仔」，店號也就以父親外號「港仔」為名。

施志誠說，父親原本是賣涼水冰飲，早年鐵路醫院離彰化火車站很近，人群往來，生意還不錯，但是涼水只能做夏天生意，父親就思索冬天應該來賣個熱熱吃的小點心，經過多次試賣與研究，終於推出「菱角酥」，一開賣就大受歡迎。

「菱角酥看起來很簡單，其實並不簡單！」施志誠說，菱角酥的材料就是菱角、麵粉、糖、蛋跟水，材料簡單不過，做法就是菱角去殼蒸煮，切半裹粉去炸，所裹的粉就是麵粉加水、蛋、糖，比例拿捏是關鍵，才能炸起來酥脆。

在菱角酥熱賣後，施天賜又推出「芋仔餅」，芋泥全是自製，兩片餅乾中間抹上芋泥，再裹上麵粉下去炸，薄皮口感的「芋仔餅」一開賣，鋒頭完全不輸給菱角酥。

「菱角都是直接跟台南下訂單！」施志誠說，菱角酥要好吃，重點是菱角的品質，每年都是直接向產地訂購頂級新鮮的菱角，當菱角產期結束，沒有菱角，也不賣菱角酥，每年都是從中秋節開賣，賣到隔年的清明節，雖然芋頭產期較長，但為了配合菱角季節，「芋仔餅」也只有秋冬同步上市。

施志誠說，父母親靠著菱角酥的小攤子，養大六個小孩，他還記得以前必須靠手工剝菱角殼，童年只要一到秋風吹起，他就跟姊姊妹妹坐在自家騎樓，拿著工具來幫菱角去殼，由於所有材料都是手工自製，全家大小都要幫忙備料、擺攤，輪流顧店。

施志誠的父親在幾年離開人世，施志誠接下家業，堅持傳統的口味不能變，品質不能變，他強調，菱角酥看起來只是零嘴小吃，父親要求真材實料，除了頂級菱角以外，糖、麵粉與炸菱角酥的油，一直都是採用品牌貨，炸油也用芥花油，連包裝都是訂購手工黏製的牛皮紙袋，這是父親的堅持，他的任務就是把傳統延續下去。

「就是比較酥！」蔡姓民眾表示，他從小吃菱角酥長大，酥脆的皮，搭配菱角的鬆軟口感，讓人一口接一口，芋仔餅滋味也很獨特，明明只是炸過的芋泥夾心餅，脆皮與餅乾、芋泥一起入口，非常完美。彭姓民眾指出，他從菱角酥一開賣就買來吃，吃起來就是跟其它零嘴小吃完全不一樣，就算是不喜歡吃菱角的人，也都會愛上菱角酥，即使這麼多年，美食推陳出新，菱角酥依舊是在地人美食的口袋名單。

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