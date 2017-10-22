超萌！「送子鳥」接棒站崗 中壢青塘園好吸睛

2017-10-22 23:19

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區青塘園生態公園以玻璃帷幕打造「青塘園遊客中心」，今天傍晚舉辦啟用典禮；青塘園以雙塔設計斜張景觀橋，一旁由動畫導演呂文忠創作裝置藝術「送子鳥─白鷺鷥與男孩」同步亮相，搶走開幕風采，童趣模樣博得大人小孩的心，直呼好可愛，成了接替「青蛙王子」站崗的最佳代言人。

原來，去年初台灣燈會在桃園，呂文忠受邀在青塘園入口處設計身體總長9公尺、頭至地面長5公尺的「青蛙王子」裝置藝術燈組，並取名「四眼呱呱」，成為燈會期間拍照、打卡的熱門景點，市長鄭文燦原宣布要永久留在青塘園，去年8月配合桃園地景術節搬至八德埤塘自然生態公園，自此一去不返，令地方相當扼腕。

「青蛙王子不見了！」「青蛙王子那裡去？」中壢區公所過去一年為此接獲許多抗議電話，甚至要求複製一隻；市府文化局為此，在評量各區應有不同的裝置藝術特色，委請呂文忠再創作這隻長5公尺、寬和高都是6公尺的「送子鳥─白鷺鷥與男孩」，以表彰桃園翱翔與希望的概念，在此少子化的時代，也祝福參觀者都能好「孕」到。

鄭文燦表示，青塘園遊客中心周圍環繞數條簡樸的石棧步道，既是公園，也是地標。桃園升格後，首次舉辦「台灣燈會」就選在青埔，為活化埤塘及現有空間，未來桃園市立美術館也將在青埔特區，初步規劃會納入青塘園，以天橋將園區加以連結；青塘園占地6.3頃，將結合城市與生態，成為青埔特區最有特色的公園。

鄭文燦也預告，今年12月23日，市府會在高鐵站前廣場舉辦「鐵玫瑰音樂節搖滾耶誕趴」，同日，五月天也在附近的桃園國際棒球場開始11場演場會，一路唱到跨年，青埔地區會越來越熱鬧。