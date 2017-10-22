醫病》日研究：70歲以上牙齒保住20顆 5年死亡率降6成

2017-10-22 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕新國病！國人多牙周問題，甚至高居亞洲之冠。中華牙醫學會今（22日）舉辦「2017全民口腔健康週」活動，分享近期潔牙秘訣及衛教資訊，其中引用日本研究指出，70歲以上的長者，若牙齒剩餘數量多於20顆，5年死亡率降低約6成。牙醫師建議，牙齦有發炎紅腫、出血，口腔產生異味等徵兆出現，應盡速就醫治療。

新國病！國人9成9有牙周問題

綜合媒體報導，每年10月第4週為「口腔健康週」，中華牙醫學會於今日舉辦活動，分享潔牙秘訣，宣導衛教資訊。

日本長年推動「8020」原則，希望老人家到了80歲，還能保有20顆牙齒。甚至有日本研究團隊2015年分析新潟縣已故老人家的牙齒數量，發現70歲以上的長者，牙齒剩餘數量多於20顆的人，比不到20顆的人，5年內死亡率少了約60%。

牙醫師：有牙齦紅腫、出血徵兆儘速就醫

據衛生福利部國民健康署統計，18歲以上民眾高達99.1%都曾罹患輕重程度不一的牙周問題，高居全亞洲之冠。中華牙醫學會口腔衛生委員會副主任委員黃耀慧指出，其中有高達46%的民眾則是罹患「牙周囊袋」大於4毫米的牙周病。中華牙醫學會常務理事謝義興主任表示，牙周問題可以說是新國病。

牙周病初期徵兆包括，牙齦發炎時紅腫、出血，嚴重時可能導致牙齒脫落、口腔產生異味等。黃耀慧表示，有徵兆就要儘速就醫治療，刷牙時應加強牙齒與牙肉交界的位置，牙刷和牙齒應維持在45度到60度，讓刷毛可以深入牙齦。