李茂生嘆升級商務艙要價不菲 宅神酸：錢不夠就去賺！

商務艙。示意圖與本新聞無關。（資料照，記者劉信德攝）

2017-10-22 18:07

〔即時新聞／綜合報導〕台大法律系教授李茂生日前在臉書PO文表示，送老婆去搭飛機，聽到經濟艙升等商務艙的價錢竟然要4萬多，來回就要近9萬元，讓他感嘆的說「薪水只有10萬元，實在是付不起」，也酸航空公司「實在不會做生意，位置空著也沒人坐，讓我展現一下當老公的氣魄，也沒有損失啊」。「宅神」朱學恒則在臉書轉貼李茂生的PO文，酸他「錢不夠就認真去賺！憑什麼華航要把空位給你特權升等？」。

李茂生表示，他日前送老婆去搭機，聽到經濟艙升等商務艙的價錢，讓他瞬間瞠目結舌。李茂生指出，他因擔心老婆10幾個小時待在經濟艙內，膝蓋會受不了，所以隨口詢問，如果升等到商務艙有無位置。地勤人員則回說，單趟要加價4萬多元，來回2趟，要加價將近9萬。

李茂生感嘆，來回經濟艙就不過2萬8，竟然單趟商務艙升級就要4萬多，而他月薪只有10萬元，因此無法幫老婆從經濟艙升等到商務艙，表現出為人丈夫該有的霸氣與體貼；他也酸航空公司，「實在不會做生意，位置空著也沒人坐，讓我展現一下當老公的氣魄，也沒有損失啊」。

對此朱學恒酸說，「錢不夠就認真去賺！憑什麼華航要把空位給你特權升等？」也認為李茂生當到台大法律教授還是這種等級，難怪台大世界排名雪崩式衰落。