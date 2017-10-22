除改時區外 網友又連署「禁在台掛五星旗」

日前「白狼」張安樂率領中華統一促進黨在台北車站附近舉行大遊行，慶祝中共國慶。遊行隊伍身著中國五星旗上衣、手持五星旗走上街頭。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-10-22 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕繼之前有網友成功提案，「更改台灣時區與中國不同的GMT+9」後，近日還有網友在國發會公共政策平台上提議，「禁止中國五星旗在台灣公開懸掛，展示，陳列出現」。截至22日下午4點為止，已有4800多人附議，再100多人就會成案。

提案網友表示，台灣與中國一向是是敵對關係，北京當局也不願承認台灣是主權獨立的國家，也從不放棄用各種方式要分化和分裂台灣，一心只想統一台灣，「而台灣面對中國的各種文攻武嚇，卻沒有太多的積極的作為」。

提案網友指出，中國近10年來對台灣動作頻頻，五星旗在台灣越來越常見，會使台灣人無危機意識而達到中國統戰目的，因此建議要增設刑法條文「分裂國土外患內亂罪，禁止中國五星旗在台灣公開懸掛，展示，陳列出現」。

此提案於9月27日提出，至10月2日檢核通過後，20天內就有4800多名網友附議，距離門檻5000人只差100多人，離附議截止日也還有41天，預料今天就能達到提案回應階段。

該提案底下也有網友留言，「會特意在台灣土地上插五星旗的大概都是想惹事的，除非中國願意跟台灣和平共處，不然這些人的行為只會讓五星旗越來越令人反感而已。」、「中國禁止台灣國旗在世界組織懸掛。當然，台灣禁止懸掛五星旗本來就應該」、「真的非常厭惡中國處處欺壓我國的嘴臉！真的是受夠了！！」、「中國國旗本來就不該出現在台灣」。