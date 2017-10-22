10/22 各報重點新聞一覽

2017-10-22 06:24

自由時報

台大情殺案// 張嫌父母向傷者、社會道歉

台大校園潑酸砍人一死三傷案震驚社會，死者台灣科技大學碩士張冕資的犯行，讓家屬陷入極度煎熬，但張的父母選擇面對社會，昨天現身並發道歉聲明，表示「此時此刻說一萬個對不起，也不（應為無）法彌補孩子鑄下的大錯」，同時提及他們是低收家庭，本來計畫孩子畢業後能儘速就業，改善家計，沒想到遭此劫難。

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西班牙收自治權 阻加獨

西班牙加泰隆尼亞自治區政府本月企圖藉由公投「脫西」獨立，引爆和馬德里中央政府的政治衝突。馬德里當局廿一日召開緊急內閣會議，總理拉霍伊宣布祭出憲法第一五五條，提議解除自治區政府行政權，解散自治區議會，並於六個月內改選。這項提議將由拉霍伊所屬的人民黨佔絕對多數的參議院，在廿七日表決通過，中央政府廿八日正式接管加泰。這也是西國自一九七八年頒布憲法以來，首次啟動第一五五條，影響難以估計。

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連司法官也騙 保母耍心機撈錢

惡保母為了撈錢，連司法官夫婦也敢騙！新北地檢署鄭姓檢察官及在新北地院任職法官的妻子，委託林姓保母托育滿週歲的兒子，但保母放任小孩哭鬧及爬行遭解約，鄭檢事後發現林女重複與三名家長簽約，認為她利用合約有試用期的漏洞，故意表現不佳讓雇主解約，且因不是保母主動解約而拒退保母費，控告林女詐欺取財；新北地檢署將林女起訴。

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蘋果日報

「痴傻兒竟玉石俱焚」

衝動造成兩個家庭難以抹滅傷痛。台大潑酸案兇嫌張冕資的雙親，昨到台大醫院向重傷的謝生及家屬致歉，張母顫抖啜泣說：「希望她（謝母）的孩子能平安，天下父母心都一樣的。」、「想去看他媽媽一下，最起碼我們能向她告解。」雙方家長在手術房外休息室見面，張母崩潰大哭道歉，事後發道歉聲明：「我那痴傻孩子過不了情關，竟選擇玉石俱焚」，向被害人與其父母致上最深的歉意。

自強號喊漲2成 北高破千元

22年未漲的台鐵明年中旬喊漲。交通部前天再度開會討論台鐵票價案，區間車平均喊漲7.5%，台北到板橋從15元漲到25元，而自強號更喊漲20%，北高843元將突破千元 、漲為1011元，僅比高鐵北高便宜479元；為減少衝擊，台鐵定期票折扣會擴大至5.5與5.7折，並首推5.3折「學生實名制定期票」，但民眾仍不滿，批「先做到不誤點再來漲」。

聯合報

西班牙內閣 解散加泰隆尼亞政府

西班牙總理拉霍伊廿一日召開內閣緊急會議，討論恢復加泰隆尼亞自治區憲法秩序問題，會後宣布決定限縮該自治區議會權力、解除區政府領導人職務，最遲在六個月內改選區議會，參議院預定廿七日表決內閣提案。

國會席次「票票等值」 民進黨修憲方向浮現

蔡英文總統在九月廿四日民進黨全代會上拋出憲改議題，提及兩年前功敗垂成的修憲方向之一就是「票票不等值」。對於一旦啟動修憲，如何落實「票票等值」，據了解，在民進黨內部討論中，德國「聯立制」獲得不少青睞，藉由增加立委席次、改採聯立設計，以降低政黨得票率與政黨席次率的落差，可能成為此次修憲的重點。

中國時報

逢甲攤商吶喊 兩岸破冰 把餅做大

全台夜市王逢甲夜市，是去年全台的夜市繳稅冠軍，如今也不敵陸客驟減、以及一例一休的衝擊，業績平均下滑3成，掉出百億營收俱樂部，商圈店面空租、轉手頻率變高，「大家都在吃老本，苦撐待變」。

潑酸案張嫌玉石俱焚 父母淚崩道歉

台大潑酸一案，受傷的謝姓同學於昨日進行清創，就在手術完成後不到5分鐘，張嫌的父母首度低調現身醫院，張母更在謝男家屬前，聲淚俱下哭喊著「對不起」，並出示一張400多字的道歉聲明寫著：「我那癡傻的孩子過不了情關，竟然選擇玉石俱焚，鑄下不可挽回的大錯…。」