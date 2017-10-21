福建擬挖角千名大學老師 台灣3年內恐爆出走潮

中國從十幾年前搶台灣學術人才，昨（20日）福建宣布將在3年內引進1000名台灣教師到當地大學任教，恐引發高教人才出走潮。（資料照，記者方賓照攝）

2017-10-21 08:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國從十幾年前搶台灣學術人才，福建宣布將在3年內引進1000名台灣教師到當地大學任教，恐引發高教人才出走潮。

據《聯合報》報導，從十幾年前開始，國內學者陸續跳槽中國知名大學，當時台大國企系巫和懋、台大經濟系朱家祥、政大金融系霍德明3名國內知名教授到北京大學任教，之後又有年輕學者到中國北大、北京清大等頂尖大學任教，之後更擴及到中國二、三線大學。

報導引述《廈門日報》指出，福建省教育廳19日公布《關於進一步深化閩台教育交流與合作的若干意見》（簡稱《意見》），稱將借鑒台灣各教育領域先進的教育理念、科學的教育頂層設計、先進的職業教育經驗，推動福建省教育事業發展。

《意見》指出，從現在起到2020年，要引進1000名台灣優秀教師到福建省大學任全職教師，以滿足福建省自貿試驗區和產業發展急需人才培養需要。《意見》說，將試點把福建省職業院校或部分院系，委託給台灣優質的大學機構管理，並支持台灣的大學、行業協會、企業參與建立福建省職業教育集團；支持閩台大學在職教領域的交流合作，學習借鑒台灣較為完善的職業教育體系。

《意見》也提到，將設立台灣全職教師專項科研課題，支持有能力、有條件的台灣全職教師開展學術活動，增強科研持續能力，承接國家級科學研究項目。