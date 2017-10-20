湖口高中遷建案完成細設 只欠「東風」

湖口高中不僅無閒置教室，師生得併領域使用，且體育館、操場只有一個，國、高中必須分時段分年級使用，顯得格外壅塞窘迫。（記者廖雪茹攝）

2017-10-20 22:55

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣立湖口高中高中部校區新建案，104年底經議會審議通過5億元預算，工程規劃也已完成細部設計，將在王爺壟文中預定地，興建校舍大樓等首期工程；但事隔2年了，原地仍是靜悄悄的，讓鄉親和師長著急不已，憂心影響學子的學習空間和學校整體發展。

縣府教育處國民教育科科長彭雅君表示，礙於縣府財政拮据，湖口高中校區新建案雖保留預算2.2億元，該處正研擬計畫，準備近日向中央爭取專案經費，同時調整工期，改分3期進行，之後就等中央回覆，才能確認後續的執行進度。

湖口高中校長張華堂表示，湖口國中在44年創立，占地約4.8公頃，86年改制為湖口高中，為新竹縣第一所完全中學，因就近入學、有直升優勢，較不受少子化影響，現有高中部18班、國中班45班，師生合計逾2000人，早已超過原45班的設計規模。

張華堂說，新課綱規定，高中應提供1.2到1.5倍的課程，供學生選修，但學校早無閒置教室可供運用，還得併領域使用，且體育館、操場只有一個，國、高中必須分時段分年級使用，顯得格外壅塞窘迫。

工務處工程科表示，此案在104年4月規劃設計及監造案決標，經基本設計等行政程序，今年6月完成細部設計修正中，目前只要經費到位，即可辦理工程案上網招標作業。

不過，縣議會104年底審議通過預算，縣府最早原規劃今年完工，因前置作業延宕，改為爭取今年底前動工，107年底前完成首期工程，如今動工期程變成未知數，讓期盼多時的地方人士好無奈。

國教科表示，新校區預定地位在中正路二段與達生路口，規劃30班規模，距離湖中很近，面積約4.2公頃，完工後高中部遷徙，國中部留在原校地。經調整，第一期包括普通科和部分專科教室、圖書館和操場，第二期專科及實習教室，第三期為餐廳、宿舍和體育館，總工程費約7億3600萬元。